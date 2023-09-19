"Гартаначка" – традиционное украинское блюдо родом из Черниговщины. Готовится она из пшена и картофеля. Изюминкой есть ароматные шкварки из сала. Очень вкусно, если сделать такую кашу в котелке на костре. Но ее можно сделать и в обычной кастрюле.

Идея приготовления настоящей украинской "Гартаначки" с пшеном опубликована на странице шеф-кухарки Мирославы Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Есть нужно в горячем виде.

Ингредиенты:

пшено – 200 г

картофель (средний) – 4 шт

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сало – 150 г

подбрюшина – 200 г

яйцо – 4 шт

лук большой – 1 шт

лук зеленый

петрушка

соль/перец

Способ приготовления:

1. Пшено заливаем крутым кипятком на 25-30 минут (чтобы забрать горечь).

2. В кастрюле отвариваем 4 картофелины до полной готовности (чтобы было быстрее – картошку можно разрезать).

3. Режем сало, подбрюшину и лук кубиками.

4. Из сала жарим шкварки, добавляем подбрюшину.

5. Хорошо обжариваем, затем добавляем лук и жарим до его мягкости и прозрачности, периодически помешивая.

6. После того, как прошло 25-30 минут, сливаем воду из пшена в отдельную емкость.

7. Пшено пересыпаем в кастрюлю в картофель (не сливая воду из картофеля) и варим до полной готовности (картофель должен хорошо развариться).

8. Когда пшено сварилось, добавляем 4 яйца (по одному), солим и вымешиваем венчиком после добавления каждого яйца.

9. Затем добавляем зажарку, зеленый лук, петрушку и все перемешиваем.

10. "Гортаночку" сразу подаем к столу. По желанию можно есть со сметаной.

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