Как приготовить настоящую украинскую "Гартаначку": блюдо родом из Черниговщины
"Гартаначка" – традиционное украинское блюдо родом из Черниговщины. Готовится она из пшена и картофеля. Изюминкой есть ароматные шкварки из сала. Очень вкусно, если сделать такую кашу в котелке на костре. Но ее можно сделать и в обычной кастрюле.
Идея приготовления настоящей украинской "Гартаначки" с пшеном опубликована на странице шеф-кухарки Мирославы Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Есть нужно в горячем виде.
Ингредиенты:
- пшено – 200 г
- картофель (средний) – 4 шт
- сало – 150 г
- подбрюшина – 200 г
- яйцо – 4 шт
- лук большой – 1 шт
- лук зеленый
- петрушка
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Пшено заливаем крутым кипятком на 25-30 минут (чтобы забрать горечь).
2. В кастрюле отвариваем 4 картофелины до полной готовности (чтобы было быстрее – картошку можно разрезать).
3. Режем сало, подбрюшину и лук кубиками.
4. Из сала жарим шкварки, добавляем подбрюшину.
5. Хорошо обжариваем, затем добавляем лук и жарим до его мягкости и прозрачности, периодически помешивая.
6. После того, как прошло 25-30 минут, сливаем воду из пшена в отдельную емкость.
7. Пшено пересыпаем в кастрюлю в картофель (не сливая воду из картофеля) и варим до полной готовности (картофель должен хорошо развариться).
8. Когда пшено сварилось, добавляем 4 яйца (по одному), солим и вымешиваем венчиком после добавления каждого яйца.
9. Затем добавляем зажарку, зеленый лук, петрушку и все перемешиваем.
10. "Гортаночку" сразу подаем к столу. По желанию можно есть со сметаной.
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