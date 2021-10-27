Как приготовить настоящую восточную халву в домашних условиях

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
5,2 т.
Как приготовить настоящую восточную халву в домашних условиях

Халва является самой популярной из всех восточных сладостей. Такой десерт можно приобрести во многих магазинах, но настоящим его назвать трудно: большое количество сахара, жиров, пальмовое масло. Поэтому лучшей идеей будет приготовить халву дома из натуральных и проверенных продуктов. Она станет настоящим украшением и вкусным дополнением к праздничному столу.

Мед и орехи для халвы

Халва с орехами от zulya_t01. Опубликовано на странице Instagram.

  • сливочное масло – 180-200 г

  • мука – 350 г

  • сахарная пудра – 200 г

Способ приготовления:

  1. На сковороде растопить сливочное масло.

  2. Когда она начнет кипеть, постепенно добавлять муку – сначала половину. Постоянно помешивать, чтобы не было комочков.

  3. Жарить на медленном огне около 30 минут. Затем добавить другую половину и готовить еще 25-30 минут.

  4. Жарить до карамельного цвета и приятного аромата.

  5. Добавить сахарную пудру, хорошо перемешать и снять с огня. По желанию можно добавить измельченные орехи. Продолжить помешивать 5 минут.

  6. Выложить все на тарелку и утрамбовать, пока халва не станет гладкой.

  7. Когда он еще теплый, сделать узоры по желанию и разрезать на ромбики.

  8. После этого, как десерт остынет, посыпать сахарной пудрой.

Халва в шоколаде от tatianasorokaa. Опубликовано на странице Instagram.

Какао и шоколад для десертов
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Ингредиенты:

  • Подсолнечное семя

  • Мед

  • Какао масло

  • Какао порошок

Способ приготовления:

  1. Семена хорошо прожарить на сковороде без масла.

  2. Высыпать на тарелку, дать остыть.

  3. Измельчить с помощью кофемолки небольшими порциями.

  4. Добавить в массу жидкий мёд и хорошо перемешать руками.

  5. Сформировать конфеты/батончики. Поставить в холодильник.

  6. За это время приготовить глазурь.

  7. Мелко нарезать какао масло.

  8. Вместе с какао порошком растопить на водяной бане.

  9. Достать халву из холодильника, покрыть глазурью и снова поместить, чтобы она застыла.

Как правильно смолоть семена

Его нужно измельчать до момента, когда начнет выделяться растительное масло и масса прилипнет к стенкам. Тогда формировать конфеты будет легко. Если мед не редкий, предварительно его лучше растопить на водяной бане.

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