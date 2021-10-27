Как приготовить настоящую восточную халву в домашних условиях
Халва является самой популярной из всех восточных сладостей. Такой десерт можно приобрести во многих магазинах, но настоящим его назвать трудно: большое количество сахара, жиров, пальмовое масло. Поэтому лучшей идеей будет приготовить халву дома из натуральных и проверенных продуктов. Она станет настоящим украшением и вкусным дополнением к праздничному столу.
Халва с орехами от zulya_t01. Опубликовано на странице Instagram.
сливочное масло – 180-200 г
мука – 350 г
сахарная пудра – 200 г
Способ приготовления:
На сковороде растопить сливочное масло.
Когда она начнет кипеть, постепенно добавлять муку – сначала половину. Постоянно помешивать, чтобы не было комочков.
Жарить на медленном огне около 30 минут. Затем добавить другую половину и готовить еще 25-30 минут.
Жарить до карамельного цвета и приятного аромата.
Добавить сахарную пудру, хорошо перемешать и снять с огня. По желанию можно добавить измельченные орехи. Продолжить помешивать 5 минут.
Выложить все на тарелку и утрамбовать, пока халва не станет гладкой.
Когда он еще теплый, сделать узоры по желанию и разрезать на ромбики.
После этого, как десерт остынет, посыпать сахарной пудрой.
Халва в шоколаде от tatianasorokaa. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
Подсолнечное семя
Мед
Какао масло
Какао порошок
Способ приготовления:
Семена хорошо прожарить на сковороде без масла.
Высыпать на тарелку, дать остыть.
Измельчить с помощью кофемолки небольшими порциями.
Добавить в массу жидкий мёд и хорошо перемешать руками.
Сформировать конфеты/батончики. Поставить в холодильник.
За это время приготовить глазурь.
Мелко нарезать какао масло.
Вместе с какао порошком растопить на водяной бане.
Достать халву из холодильника, покрыть глазурью и снова поместить, чтобы она застыла.
Как правильно смолоть семена
Его нужно измельчать до момента, когда начнет выделяться растительное масло и масса прилипнет к стенкам. Тогда формировать конфеты будет легко. Если мед не редкий, предварительно его лучше растопить на водяной бане.
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