Как приготовить настоящую восточную халву в домашних условиях

Халва является самой популярной из всех восточных сладостей. Такой десерт можно приобрести во многих магазинах, но настоящим его назвать трудно: большое количество сахара, жиров, пальмовое масло. Поэтому лучшей идеей будет приготовить халву дома из натуральных и проверенных продуктов. Она станет настоящим украшением и вкусным дополнением к праздничному столу.

Халва с орехами от zulya_t01. Опубликовано на странице Instagram.

сливочное масло – 180-200 г

мука – 350 г

сахарная пудра – 200 г

Способ приготовления:

На сковороде растопить сливочное масло. Когда она начнет кипеть, постепенно добавлять муку – сначала половину. Постоянно помешивать, чтобы не было комочков. Жарить на медленном огне около 30 минут. Затем добавить другую половину и готовить еще 25-30 минут. Жарить до карамельного цвета и приятного аромата. Добавить сахарную пудру, хорошо перемешать и снять с огня. По желанию можно добавить измельченные орехи. Продолжить помешивать 5 минут. Выложить все на тарелку и утрамбовать, пока халва не станет гладкой. Когда он еще теплый, сделать узоры по желанию и разрезать на ромбики. После этого, как десерт остынет, посыпать сахарной пудрой.

Халва в шоколаде от tatianasorokaa. Опубликовано на странице Instagram.

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Ингредиенты:

Подсолнечное семя

Мед

Какао масло

Какао порошок

Способ приготовления:

Семена хорошо прожарить на сковороде без масла. Высыпать на тарелку, дать остыть. Измельчить с помощью кофемолки небольшими порциями. Добавить в массу жидкий мёд и хорошо перемешать руками. Сформировать конфеты/батончики. Поставить в холодильник. За это время приготовить глазурь. Мелко нарезать какао масло. Вместе с какао порошком растопить на водяной бане. Достать халву из холодильника, покрыть глазурью и снова поместить, чтобы она застыла.

Как правильно смолоть семена

Его нужно измельчать до момента, когда начнет выделяться растительное масло и масса прилипнет к стенкам. Тогда формировать конфеты будет легко. Если мед не редкий, предварительно его лучше растопить на водяной бане.

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