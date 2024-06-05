Как приготовить натуральное мороженое дома: нужно всего три ингредиента
Можно ли приготовить мороженое дома так, чтобы оно было вкуснее того, что продается в магазинах? Конечно можно! Для этого нужно только немного фантазии, терпения и несколько ингредиентов.
Именно так утверждает фудблогер Юлия Сенич. В своем Instagram она предложила рецепт приготовления вкусного домашнего мороженого в печенье. Рецепт очень легкий и интересный, ведь приготовленное по нему мороженое состоит всего трех ингредиентов.
Ингредиенты
- Сливки 33% охлажденные – 400 мл
- Сгущенка – 200 гр
- Печенье "Мария"
- Шоколад/кокосовая стружка/печенье – по желанию
Способ приготовления
1. Охлажденные сливки взбиваем примерно 10 минут миксером до загущения. Вливаем сгущенку и взбиваем еще 1-2 минуты до однородности.
2. По желанию добавляем измельченный шоколад/кокосовую стружку/печенье и перемешиваем. Оставляем массу в морозилке на 20-30мин.
3. В форму выкладываем печенье и выливаем мороженое. Сверху выкладываем другой кусочек печенья, который примерно накрывает предыдущий. Отправляем в морозилку до загущения примерно на 4-5 часов.
4. Нарезаем на квадратики и оставляем подтаять на 10-15 мин.
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