Можно ли приготовить мороженое дома так, чтобы оно было вкуснее того, что продается в магазинах? Конечно можно! Для этого нужно только немного фантазии, терпения и несколько ингредиентов.

Именно так утверждает фудблогер Юлия Сенич. В своем Instagram она предложила рецепт приготовления вкусного домашнего мороженого в печенье. Рецепт очень легкий и интересный, ведь приготовленное по нему мороженое состоит всего трех ингредиентов.

Ингредиенты

Сливки 33% охлажденные – 400 мл

Сгущенка – 200 гр

Печенье "Мария"

Шоколад/кокосовая стружка/печенье – по желанию

Способ приготовления

1. Охлажденные сливки взбиваем примерно 10 минут миксером до загущения. Вливаем сгущенку и взбиваем еще 1-2 минуты до однородности.

2. По желанию добавляем измельченный шоколад/кокосовую стружку/печенье и перемешиваем. Оставляем массу в морозилке на 20-30мин.

3. В форму выкладываем печенье и выливаем мороженое. Сверху выкладываем другой кусочек печенья, который примерно накрывает предыдущий. Отправляем в морозилку до загущения примерно на 4-5 часов.

4. Нарезаем на квадратики и оставляем подтаять на 10-15 мин.

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