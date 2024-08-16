Как приготовить нежирный и наваристый куриный суп на обед: понравится всем
Именно суп чаще готовят на обед. Такое блюдо очень питательное, сытное и готовится быстро. Чтобы бульон был нежирным и вкусным, из мяса лучше выбрать куриные голени.
Идея приготовления вкусного куриного супа для обеда опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instagram. Не забудьте добавить много зелени сверху.
Ингредиенты:
- куриные голени
- картофель
- морковь
- лук
- макароны "паутинка"
- любимая зелень
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Голени выложить в кастрюлю.
2. Добавить одну почищенную морковку, луковицу, перец горошком и лавровые листья.
3. Залить водой, довести до кипения и снять пену.
4. Подсолить по вкусу.
5. Поставить вариться на маленький огонь около часа.
6. Из готового бульона вынуть курицу и овощи, добавить картофель.
7. На сковороде обжарить лук с морковью.
8. Отделить мясо от голеней, положить в суп.
9. Выложить зажарку и варить до готовности картофеля.
10. За две минуты до готовности добавить паутинку.
11. В конце посыпать свежей зеленью.
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