Как приготовить нежирный и наваристый куриный суп на обед: понравится всем

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить нежирный и наваристый куриный суп на обед: понравится всем

Именно суп чаще готовят на обед. Такое блюдо очень питательное, сытное и готовится быстро. Чтобы бульон был нежирным и вкусным, из мяса лучше выбрать куриные голени.

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Идея приготовления вкусного куриного супа для обеда опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instagram. Не забудьте добавить много зелени сверху.

Как приготовить нежирный и наваристый куриный суп на обед: понравится всем

Ингредиенты:

  • куриные голени
  • картофель
  • морковь
  • лук
  • макароны "паутинка"
  • любимая зелень
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить нежирный и наваристый куриный суп на обед: понравится всем

1. Голени выложить в кастрюлю.

2. Добавить одну почищенную морковку, луковицу, перец горошком и лавровые листья.

Как приготовить нежирный и наваристый куриный суп на обед: понравится всем

3. Залить водой, довести до кипения и снять пену.

4. Подсолить по вкусу.

5. Поставить вариться на маленький огонь около часа.

Как приготовить нежирный и наваристый куриный суп на обед: понравится всем

6. Из готового бульона вынуть курицу и овощи, добавить картофель.

7. На сковороде обжарить лук с морковью.

Как приготовить нежирный и наваристый куриный суп на обед: понравится всем

8. Отделить мясо от голеней, положить в суп.

Как приготовить нежирный и наваристый куриный суп на обед: понравится всем

9. Выложить зажарку и варить до готовности картофеля.

Как приготовить нежирный и наваристый куриный суп на обед: понравится всем

10. За две минуты до готовности добавить паутинку.

11. В конце посыпать свежей зеленью.

Как приготовить нежирный и наваристый куриный суп на обед: понравится всем

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