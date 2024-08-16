Именно суп чаще готовят на обед. Такое блюдо очень питательное, сытное и готовится быстро. Чтобы бульон был нежирным и вкусным, из мяса лучше выбрать куриные голени.

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Идея приготовления вкусного куриного супа для обеда опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instagram. Не забудьте добавить много зелени сверху.

Ингредиенты:

куриные голени

картофель

морковь

лук

макароны "паутинка"

любимая зелень

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Голени выложить в кастрюлю.

2. Добавить одну почищенную морковку, луковицу, перец горошком и лавровые листья.

3. Залить водой, довести до кипения и снять пену.

4. Подсолить по вкусу.

5. Поставить вариться на маленький огонь около часа.

6. Из готового бульона вынуть курицу и овощи, добавить картофель.

7. На сковороде обжарить лук с морковью.

8. Отделить мясо от голеней, положить в суп.

9. Выложить зажарку и варить до готовности картофеля.

10. За две минуты до готовности добавить паутинку.

11. В конце посыпать свежей зеленью.

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