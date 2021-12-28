Как приготовить новогодний десерт за 15 минут: рецепт без выпечки

Обычно новогодние праздники ассоциируются с атмосферными и символическими десертами. Именно таким является мандариновый десерт – нежный, ароматный и без выпечки. Это лакомство отлично спасает ситуацию, когда времени на выпечку совсем мало, а порадовать гостей чем-нибудь вкусненьким нужно.

Рецептом новогоднего десерта с мандаринами поделилась фудблогер Марина Новикова. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

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мандарины – 5-6 шт

йогурт несладкий – 200 мл

шоколад белый – 150 г

сливки 20-33% – 120 мл

Способ приготовления:

1. Шоколад залить сливками и растопить на паровой бане.

2. Получившуюся массу охладить, после чего добавить йогурт. Перемешать.

3. Сформировать десерт. Слоями выложить в креманки сначала сливочную массу, затем мандарины.

4. Поставить десерт в холодильник на несколько часов, после чего украсить.

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