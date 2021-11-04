Как приготовить осенний суп из батата: рецепт от шеф-повара

Говорят, что осенью не стоит нагружать организм сложной для пищеварения едой. В холодное время года он особенно нуждается в витаминах и полезных веществах. Поэтому, стоит отдать предпочтение чему-то легкому и питательному одновременно. Примером такого блюда есть суп из батата.

Рецептом осеннего супа из батата поделился шеф-повар Руслан Сорочинский. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

Батат – 400 г

Лук – 200 г

Белое вино – 200 мл

Сливки – 300 мл

Овощной бульон – 300 мл

Оливковое масло – 50 мл

Специи

Тмин

Розмарин

Чеснок

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Способ приготовления:

Батат очистить. Завернуть в фольгу вместе со специями, чесноком, тмином и розмарином. Запекайте 40 минут при температуре 200 градусов. Обжарить лук. Из готового батата выбрать мякоть, она больше не пригодится. Остальные овощи взбить в блендере с луком, вином, бульоном и сливками. Добавить специи или другие приложения по своему вкусу.

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