Как приготовить осенний суп из батата: рецепт от шеф-повара
Говорят, что осенью не стоит нагружать организм сложной для пищеварения едой. В холодное время года он особенно нуждается в витаминах и полезных веществах. Поэтому, стоит отдать предпочтение чему-то легкому и питательному одновременно. Примером такого блюда есть суп из батата.
Рецептом осеннего супа из батата поделился шеф-повар Руслан Сорочинский. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
Батат – 400 г
Лук – 200 г
Белое вино – 200 мл
Сливки – 300 мл
Овощной бульон – 300 мл
Оливковое масло – 50 мл
Тмин
Розмарин
Способ приготовления:
Батат очистить. Завернуть в фольгу вместе со специями, чесноком, тмином и розмарином. Запекайте 40 минут при температуре 200 градусов.
Обжарить лук.
Из готового батата выбрать мякоть, она больше не пригодится. Остальные овощи взбить в блендере с луком, вином, бульоном и сливками.
Добавить специи или другие приложения по своему вкусу.
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