Как приготовить осенний суп из батата: рецепт от шеф-повара

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как приготовить осенний суп из батата: рецепт от шеф-повара

Говорят, что осенью не стоит нагружать организм сложной для пищеварения едой. В холодное время года он особенно нуждается в витаминах и полезных веществах. Поэтому, стоит отдать предпочтение чему-то легкому и питательному одновременно. Примером такого блюда есть суп из батата.

Рецептом осеннего супа из батата поделился шеф-повар Руслан Сорочинский. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

Батат нужно предварительно запечь со специями
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Способ приготовления:

  1. Батат очистить. Завернуть в фольгу вместе со специями, чесноком, тмином и розмарином. Запекайте 40 минут при температуре 200 градусов.

  2. Обжарить лук.

  3. Из готового батата выбрать мякоть, она больше не пригодится. Остальные овощи взбить в блендере с луком, вином, бульоном и сливками.

  4. Добавить специи или другие приложения по своему вкусу.

С помощью блендера нужно сбить батат с остальными ингредиентами

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