Как приготовить осетинский пирог – главные секреты удачного блюда
Пирог – отличный вариант для сытного обеда и даже ужина, к тому же готовятся все пироги без исключения очень быстро и просто. Достаточно всего лишь – выбрать рецепт по вашему вкусу и готовить, но четко соблюдая пропорции.
Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом необычного пирога, а именно – осетинского с зеленью и сыром, который вы приготовите очень быстро.
Для начала отметим, что является главным в приготовлении этого блюда:
хорошая мука
сливочное масло
дрожжи сухие
осетинский сыр
Ингредиенты:
укроп – 150 г
сметана – 100 г
зеленый лук – 150 г
масло сливочное – 50 г
осетинский сыр – 150 г
дрожжи сухие – 7 г
кефир – 250 мл
соль – 0,5 ч. л.
масло сливочное – 50 г
мука пшеничная – 2 стакана
Способ приготовления:
Тесто: разведите дрожжи в 0,5 стакане кефира.
Просейте муку, добавьте соль, налейте кефир, дрожжи и
размягченное сливочное масло, тщательно перемешайте и руками замесите тесто.
Выложите его в большую миску, накройте пищевой пленкой и так оставьте на 1,5-2 часа, чтобы оно хорошо "подошло".
Начинка: помойте всю зелень, нарежьте мелко. Натрите сыр и добавьте туда же, тщательно перемешайте.
Готовое тесто хорошо раскатайте, выложите начинку и правильно сверните, а именно – в
ытяните руками концы пирога и постепенно стяните их к центру, влажными руками аккуратно их защипайте, чтобы начинка не вывалилась.
Смажьте форму для запекания сливочным маслом, переложите пирог, обязательно сделайте внутри отверстие и вставьте трубочку и отправьте на 15-20 минут выпекается при 200 С.
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