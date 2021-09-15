Как приготовить осетинский пирог – главные секреты удачного блюда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Осетинский пирог

Пирог – отличный вариант для сытного обеда и даже ужина, к тому же готовятся все пироги без исключения очень быстро и просто. Достаточно всего лишь – выбрать рецепт по вашему вкусу и готовить, но четко соблюдая пропорции.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом необычного пирога, а именно – осетинского с зеленью и сыром, который вы приготовите очень быстро.

Для начала отметим, что является главным в приготовлении этого блюда:

  • хорошая мука

  • сливочное масло

  • дрожжи сухие

  • осетинский сыр

Ингредиенты:

  • укроп – 150 г

  • сметана – 100 г

  • зеленый лук – 150 г

  • масло сливочное – 50 г

  • осетинский сыр – 150 г

  • дрожжи сухие – 7 г

  • кефир – 250 мл

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  • соль – 0,5 ч. л.

  • масло сливочное – 50 г

  • мука пшеничная – 2 стакана

Способ приготовления:

  1. Тесто: разведите дрожжи в 0,5 стакане кефира.

  2. Просейте муку, добавьте соль, налейте кефир, дрожжи и

    размягченное сливочное масло, тщательно перемешайте и руками замесите тесто.

  3. Выложите его в большую миску, накройте пищевой пленкой и так оставьте на 1,5-2 часа, чтобы оно хорошо "подошло".

  4. Начинка: помойте всю зелень, нарежьте мелко. Натрите сыр и добавьте туда же, тщательно перемешайте.

  5. Готовое тесто хорошо раскатайте, выложите начинку и правильно сверните, а именно – в

    ытяните руками концы пирога и постепенно стяните их к центру, влажными руками аккуратно их защипайте, чтобы начинка не вывалилась.

  6. Смажьте форму для запекания сливочным маслом, переложите пирог, обязательно сделайте внутри отверстие и вставьте трубочку и отправьте на 15-20 минут выпекается при 200 С.

В начинку можно добавить рыбу или грибы

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