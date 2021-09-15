Как приготовить осетинский пирог – главные секреты удачного блюда

Пирог – отличный вариант для сытного обеда и даже ужина, к тому же готовятся все пироги без исключения очень быстро и просто. Достаточно всего лишь – выбрать рецепт по вашему вкусу и готовить, но четко соблюдая пропорции.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом необычного пирога, а именно – осетинского с зеленью и сыром, который вы приготовите очень быстро.

Для начала отметим, что является главным в приготовлении этого блюда:

хорошая мука

сливочное масло

дрожжи сухие

осетинский сыр

Ингредиенты:

укроп – 150 г

сметана – 100 г

зеленый лук – 150 г

масло сливочное – 50 г

осетинский сыр – 150 г

дрожжи сухие – 7 г

кефир – 250 мл

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соль – 0,5 ч. л.

масло сливочное – 50 г

мука пшеничная – 2 стакана

Способ приготовления:

Тесто: разведите дрожжи в 0,5 стакане кефира. Просейте муку, добавьте соль, налейте кефир, дрожжи и размягченное сливочное масло, тщательно перемешайте и руками замесите тесто. Выложите его в большую миску, накройте пищевой пленкой и так оставьте на 1,5-2 часа, чтобы оно хорошо "подошло". Начинка: помойте всю зелень, нарежьте мелко. Натрите сыр и добавьте туда же, тщательно перемешайте. Готовое тесто хорошо раскатайте, выложите начинку и правильно сверните, а именно – в ытяните руками концы пирога и постепенно стяните их к центру, влажными руками аккуратно их защипайте, чтобы начинка не вывалилась. Смажьте форму для запекания сливочным маслом, переложите пирог, обязательно сделайте внутри отверстие и вставьте трубочку и отправьте на 15-20 минут выпекается при 200 С.

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