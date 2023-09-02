У многих людей овсянка не вызывает особого увлечения. Все потому, что этот продукт очень часто готовят в виде каши. Но более вкусным вариантом будет сделать нежное печенье из овсянки и арахисовой пасты. Особенно оно понравится детям.

Идея приготовления домашнего печенья из овсянки опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas_diet) в Instagram. Оно хорошо держит форму и не распадается во время выпекания.

Ингредиенты:

плющенная овсянка – 100 г

Видео дня

арахисовая паста – 115 г (подойдет любая другая ореховая паста)

яйца – 2 шт

сода – 0.5 ч.л.

ваниль

шоколадные дропсы – 50 г

Способ приготовления:

1. Овсянку выложить в миску.

2. Арахисовую пасту, яйца, соль и ваниль смешать в емкости ложкой.

3. Высыпать овсянку в получившуюся массу.

4. Высыпать шоколадные дропсы.

5. Все хорошо перемешать.

6. Духовку разогреть до 180 градусов.

7. Застелить противень пергаментом.

8. Чайной ложкой выложить будущее печенье на пергамент. Одно печенье около 25 г.

9. Отправляем в прогретую духовку примерно на 12 минут. Печенье должно стать золотистого цвета.

10. После выпекания охладить.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: