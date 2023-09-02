Как приготовить овсянку, чтобы ее полюбили даже дети: не просто каша и не запеканка

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить овсянку, чтобы ее полюбили даже дети: не просто каша и не запеканка

У многих людей овсянка не вызывает особого увлечения. Все потому, что этот продукт очень часто готовят в виде каши. Но более вкусным вариантом будет сделать нежное печенье из овсянки и арахисовой пасты. Особенно оно понравится детям.

Идея приготовления домашнего печенья из овсянки опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas_diet) в Instagram. Оно хорошо держит форму и не распадается во время выпекания.

Как приготовить овсянку, чтобы ее полюбили даже дети: не просто каша и не запеканка

Ингредиенты:

  • плющенная овсянка – 100 г
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  • арахисовая паста – 115 г (подойдет любая другая ореховая паста)
  • яйца – 2 шт
  • сода – 0.5 ч.л.
  • ваниль
  • шоколадные дропсы – 50 г

Способ приготовления:

Как приготовить овсянку, чтобы ее полюбили даже дети: не просто каша и не запеканка

1. Овсянку выложить в миску.

2. Арахисовую пасту, яйца, соль и ваниль смешать в емкости ложкой.

3. Высыпать овсянку в получившуюся массу.

Как приготовить овсянку, чтобы ее полюбили даже дети: не просто каша и не запеканка

4. Высыпать шоколадные дропсы.

5. Все хорошо перемешать.

Как приготовить овсянку, чтобы ее полюбили даже дети: не просто каша и не запеканка

6. Духовку разогреть до 180 градусов.

7. Застелить противень пергаментом.

Как приготовить овсянку, чтобы ее полюбили даже дети: не просто каша и не запеканка

8. Чайной ложкой выложить будущее печенье на пергамент. Одно печенье около 25 г.

9. Отправляем в прогретую духовку примерно на 12 минут. Печенье должно стать золотистого цвета.

Как приготовить овсянку, чтобы ее полюбили даже дети: не просто каша и не запеканка

10. После выпекания охладить.

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