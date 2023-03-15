Как приготовить овсянку, чтобы ели даже дети: очень вкусный рецепт
Овсяная каша – очень полезная, вкусная и быстрая в приготовлении крупа, которая идеально подходит на завтрак. Несмотря на все полезные свойства, дети часто отказываются ее есть, но это очень легко исправить, приготовив овсянку с йогуртом, твердым сыром или творогом, фруктами.
В одном из кулинарных блогов (moireceptuforeva) в Instagram поделились рецептом вкусной и полезной овсяной каши с твердым сыром и шпинатом, которая точно понравится детям.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 2,5 ст. л.
- вода – 5 ст. л. (часть можно заменить молоком)
- твердый сыр – 10 г
- шпинат
Способ приготовления:
1. Хлопья залить водой, можно дополнить молоком и поставить на огонь. Готовить на слабом огне готовность. Если получится слишком густая, добавьте немного воды.
2. Измельчить шпинат и натереть сыр на терке.
3. Добавить в готовую кашу сыр и шпинат. Перемешать и подавать к столу.
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