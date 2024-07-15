Если плов надоел: какое блюдо из риса приготовить для семейного ужина
Паэлья станет прекрасным блюдом, если вы устали придумывать, что приготовить на обед или ужин. А еще это хорошая альтернатива плову, которую можно каждый раз готовить по-другому.
Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram рассказала все секреты приготовления паэльи. Она также показала, что именно следует делать, чтобы блюдо не получилось сухим.
Ингредиенты
- Рис для паэльи Бомба или Камолино – 400 гр
- Вода или бульон – 1,6 л
- Курица или кролик – 12 кусков
- Зеленая стручковая фасоль – 150 гр
- Чеснок – 2 зуб
- Томатный соус – 250 гр
- Шафран – 2-3 хлопья
- Паприка – 2 ч.л.
- Оливковое масло
- Соль
- Улитки по желанию – 150 гр
Способ приготовления
1. На оливковом масле обжарить мясо до золотистого цвета.
2. Сместить по кругу от центра. Добавить фасоль. Жарить 2 мин.
3. Добавить чеснок, паприку и томатный соус.
4. Влить воду и положить улиток.
5. Шафран можно бросить сухой или замочить предварительно в воде.
6. Посолить и привести по вкусу.
7. Равномерно всыпать рис и смешать один раз. Больше не нужно смешивать до конца приготовления.
8. Готовить 17 мин на умеренном огне.
9. Затем приподнять огонь на максимум и готовить еще 10 мин.
10. После этого накрыть паэлью фольгой, умеренный огонь и готовить еще 10 мин.
11. После выключения даты постоять 5 мин под фольгой.
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