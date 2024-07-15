Паэлья станет прекрасным блюдом, если вы устали придумывать, что приготовить на обед или ужин. А еще это хорошая альтернатива плову, которую можно каждый раз готовить по-другому.

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Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram рассказала все секреты приготовления паэльи. Она также показала, что именно следует делать, чтобы блюдо не получилось сухим.

Ингредиенты

Рис для паэльи Бомба или Камолино – 400 гр

Вода или бульон – 1,6 л

Курица или кролик – 12 кусков

Зеленая стручковая фасоль – 150 гр

Чеснок – 2 зуб

Томатный соус – 250 гр

Шафран – 2-3 хлопья

Паприка – 2 ч.л.

Оливковое масло

Соль

Улитки по желанию – 150 гр

Способ приготовления

1. На оливковом масле обжарить мясо до золотистого цвета.

2. Сместить по кругу от центра. Добавить фасоль. Жарить 2 мин.

3. Добавить чеснок, паприку и томатный соус.

4. Влить воду и положить улиток.

5. Шафран можно бросить сухой или замочить предварительно в воде.

6. Посолить и привести по вкусу.

7. Равномерно всыпать рис и смешать один раз. Больше не нужно смешивать до конца приготовления.

8. Готовить 17 мин на умеренном огне.

9. Затем приподнять огонь на максимум и готовить еще 10 мин.

10. После этого накрыть паэлью фольгой, умеренный огонь и готовить еще 10 мин.

11. После выключения даты постоять 5 мин под фольгой.

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