Как приготовить паштет из фасоли: не хуже мясного

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
201
Как приготовить паштет из фасоли: не хуже мясного

Очень вкусная и бюджетная альтернатива мясному паштету – паштет из фасоли. Можно использовать продукт в отварном виде или консервированном. Если намазать на кусочек поджаренного хлеба и посыпать свежей зеленью – получится эффектная праздничная закуска.

Идея приготовления паштета из фасоли опубликована на странице шеф-повара Анатолия Добровольского (dobrovolskiy_hchef) в Instagram.

Как приготовить паштет из фасоли: не хуже мясного

Ингредиенты:

  • фасоль консервированная или сваренная – 500 г
  • лук – 2 штуки
  • чеснок – 4 зубчика
  • масло для жарки
Видео дня
  • сушеные томаты – 100 г
  • соль – по вкусу
  • зелень до подачи

Способ приготовления:

Как приготовить паштет из фасоли: не хуже мясного

1. Консервированную или вареную фасоль кладем в чашу блендера.

2. Хорошо взбиваем.

Как приготовить паштет из фасоли: не хуже мясного

3. Измельчаем лук. Обжариваем его на разогретой сковордке.

4. В лук натираем чеснок.

Как приготовить паштет из фасоли: не хуже мясного

5. Жарим до готовности.

6. Нарезаем сушеные томаты, добавляем их в фасоль.

Как приготовить паштет из фасоли: не хуже мясного

7. Кладем туда же готовый лук.

8. Добавляем соль.

Как приготовить паштет из фасоли: не хуже мясного

9. Вымешиваем на медленных оборотах в блендере.

Как приготовить паштет из фасоли: не хуже мясного

10. Намазываем на хлеб и сверху добавляем зелень.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты