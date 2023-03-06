Как приготовить паштет из фасоли: не хуже мясного
Очень вкусная и бюджетная альтернатива мясному паштету – паштет из фасоли. Можно использовать продукт в отварном виде или консервированном. Если намазать на кусочек поджаренного хлеба и посыпать свежей зеленью – получится эффектная праздничная закуска.
Идея приготовления паштета из фасоли опубликована на странице шеф-повара Анатолия Добровольского (dobrovolskiy_hchef) в Instagram.
Ингредиенты:
- фасоль консервированная или сваренная – 500 г
- лук – 2 штуки
- чеснок – 4 зубчика
- масло для жарки
- сушеные томаты – 100 г
- соль – по вкусу
- зелень до подачи
Способ приготовления:
1. Консервированную или вареную фасоль кладем в чашу блендера.
2. Хорошо взбиваем.
3. Измельчаем лук. Обжариваем его на разогретой сковордке.
4. В лук натираем чеснок.
5. Жарим до готовности.
6. Нарезаем сушеные томаты, добавляем их в фасоль.
7. Кладем туда же готовый лук.
8. Добавляем соль.
9. Вымешиваем на медленных оборотах в блендере.
10. Намазываем на хлеб и сверху добавляем зелень.
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