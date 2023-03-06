Очень вкусная и бюджетная альтернатива мясному паштету – паштет из фасоли. Можно использовать продукт в отварном виде или консервированном. Если намазать на кусочек поджаренного хлеба и посыпать свежей зеленью – получится эффектная праздничная закуска.

Идея приготовления паштета из фасоли опубликована на странице шеф-повара Анатолия Добровольского (dobrovolskiy_hchef) в Instagram.

Ингредиенты:

фасоль консервированная или сваренная – 500 г

лук – 2 штуки

чеснок – 4 зубчика

масло для жарки

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сушеные томаты – 100 г

соль – по вкусу

зелень до подачи

Способ приготовления:

1. Консервированную или вареную фасоль кладем в чашу блендера.

2. Хорошо взбиваем.

3. Измельчаем лук. Обжариваем его на разогретой сковордке.

4. В лук натираем чеснок.

5. Жарим до готовности.

6. Нарезаем сушеные томаты, добавляем их в фасоль.

7. Кладем туда же готовый лук.

8. Добавляем соль.

9. Вымешиваем на медленных оборотах в блендере.

10. Намазываем на хлеб и сверху добавляем зелень.

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