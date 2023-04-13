Классическая украинская паска традиционно готовится из дрожжевого теста, но это обычно длительный процесс и занимает много времени. Но существует альтернатива – паска без дрожжей, в основе которой – самое простое творожное тесто.

Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом паски из творожного теста без дрожжей, которую вы сможете приготовить всего за 1 час.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

мука – 220 г

сахар – 130 г

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творог 9% – 300 г

сливочное масло – 100 г

разрыхлитель – 12 г

сода – щепотка

соль – щепотка

ваниль, ванильный сахар – по вкусу

изюм/цукаты – 100 г

цедра лимона

Способ приготовления:

1. Заранее залить изюм теплой водой на некоторое время. После слить воду и просушить.

2. Разбить в миску яйца и, постепенно насыпая сахар, взбивать массу до пышной светлой пены. Добавить растопленное сливочное масло, оно должно быть комнатной температуры.

3. Творог слегка взбить блендером и добавить в тесто. Перемешать.

4. Насыпать соду, соль и ванильный сахар. Еще раз перемешать. По желанию на этом этапе можно добавить лимонную цедру и изюм. В два этапа просеять муку, добавить разрыхлитель. Лопаткой замесить однородное тесто.

5. Формочки смазать растительным маслом и наполнить наполовину тестом. Ложкой разровнять поверхность. Выпекать при температуре 180 градусов 50 минут.

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