Как приготовить паску без дрожжей за 1 час: простой и быстрый рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
2,2 т.
Как приготовить паску без дрожжей за 1 час: простой и быстрый рецепт

Классическая украинская паска традиционно готовится из дрожжевого теста, но это обычно длительный процесс и занимает много времени. Но существует альтернатива – паска без дрожжей, в основе которой – самое простое творожное тесто.

Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом паски из творожного теста без дрожжей, которую вы сможете приготовить всего за 1 час.

Рецепт паски без дрожжей

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт
  • мука – 220 г
  • сахар – 130 г
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  • творог 9% – 300 г
  • сливочное масло – 100 г
  • разрыхлитель – 12 г
  • сода – щепотка
  • соль – щепотка
  • ваниль, ванильный сахар – по вкусу
  • изюм/цукаты – 100 г
  • цедра лимона

Способ приготовления:

1. Заранее залить изюм теплой водой на некоторое время. После слить воду и просушить.

Паска с изюмом

2. Разбить в миску яйца и, постепенно насыпая сахар, взбивать массу до пышной светлой пены. Добавить растопленное сливочное масло, оно должно быть комнатной температуры.

3. Творог слегка взбить блендером и добавить в тесто. Перемешать.

Творожное  тесто на паску

4. Насыпать соду, соль и ванильный сахар. Еще раз перемешать. По желанию на этом этапе можно добавить лимонную цедру и изюм. В два этапа просеять муку, добавить разрыхлитель. Лопаткой замесить однородное тесто.

Паска без дрожжей

5. Формочки смазать растительным маслом и наполнить наполовину тестом. Ложкой разровнять поверхность. Выпекать при температуре 180 градусов 50 минут.

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