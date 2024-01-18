Паста болоньезе является одним из самых распространенных блюд в мире. Это вкусное и питательное блюдо из Италии. Многие считают, что она элементарна в приготовлении и не имеет никаких секретов.

Однако известный итальянский шеф-повар Роберто Басси придерживается совсем другого мнения, пишет Mirror. Он считает важным поддержание аутентичного вкуса болоньезе. А сделать это, по словам шей-повара, можно только при правильном соблюдении пропорций овощей, мяса, спагетти и соуса. Кроме этого, Басси дал несколько советов, следуя которым можно приготовить действительно аутентичную пасту болоньезе.

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Полезные советы

1. Выбранные для приготовления блюда овощи следует обжаривать в подсолнечном масле первого отжима.

2. Традиционно в блюдо кладут говяжий и свиной фарш в пропорции 50\50, однако, можно готовить только из говяжьего.

3. Мясо должно быть хорошо и равномерно прожарено.

4. Во время приготовления мяса выделяется сахар, который необходимо деглазировать с помощью вина. Таким образом, весь вкус мяса останется в нем.

5. Последний шаг – добавление приправы по вкусу, а также томатное пюре с водой. После этого зажарке нужно готовиться на маленьком огне в течение нескольких часов.

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