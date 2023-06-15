Как приготовить печень без замачивания: элементарное блюдо за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как приготовить печень без замачивания: элементарное блюдо за 20 минут

Печень – это очень полезный продукт, который следует есть почаще. Обычно перед приготовлением ее замачивают, чтобы она не была горькой. Впрочем, делать это совсем не обязательно – существует альтернатива.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной печени, которую вы приготовите без замачивания и горечи.

Как вкусно приготовить печень без замачивания и горечи

Ингредиенты:

  • печень куриная – 600 г
  • лук репчатый – 1 шт
  • помидоры – 2-3 шт
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  • чеснок(зубчики) – 2 шт
  • базилик (листочки) – 5-7 шт
  • сыр твердый – 180 г
  • соль и молотый черный перец
  • специи

Способ приготовления:

1. Печень сначала тщательно промыть и откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

2. Лук порезать полукольцами и слегка обжарить на растительном масле.

Жареная печень с луком

3. Добавить к луку печень и, постоянно помешивая, обжарить печень на среднем огне. Она должна только изменить цвет.

4. Также порезать кубики помидоры, измельчить чеснок и базилик, натереть сыр на терке.

Как правильно и вкусно готовить печень

5. В форму выложить печень, затем равномерно выложить помидоры. посыпать зеленью и чесноком. Сверху посыпать сыром.

Печень с овощами

6. Запекать в разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно готовить печень, чтобы была мягкой.

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