Печень – это очень полезный продукт, который следует есть почаще. Обычно перед приготовлением ее замачивают, чтобы она не была горькой. Впрочем, делать это совсем не обязательно – существует альтернатива.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной печени, которую вы приготовите без замачивания и горечи.

Ингредиенты:

печень куриная – 600 г

лук репчатый – 1 шт

помидоры – 2-3 шт

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чеснок(зубчики) – 2 шт

базилик (листочки) – 5-7 шт

сыр твердый – 180 г

соль и молотый черный перец

специи

Способ приготовления:

1. Печень сначала тщательно промыть и откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

2. Лук порезать полукольцами и слегка обжарить на растительном масле.

3. Добавить к луку печень и, постоянно помешивая, обжарить печень на среднем огне. Она должна только изменить цвет.

4. Также порезать кубики помидоры, измельчить чеснок и базилик, натереть сыр на терке.

5. В форму выложить печень, затем равномерно выложить помидоры. посыпать зеленью и чесноком. Сверху посыпать сыром.

6. Запекать в разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.

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