Как приготовить печень без замачивания: элементарное блюдо за 20 минут
Печень – это очень полезный продукт, который следует есть почаще. Обычно перед приготовлением ее замачивают, чтобы она не была горькой. Впрочем, делать это совсем не обязательно – существует альтернатива.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной печени, которую вы приготовите без замачивания и горечи.
Ингредиенты:
- печень куриная – 600 г
- лук репчатый – 1 шт
- помидоры – 2-3 шт
- чеснок(зубчики) – 2 шт
- базилик (листочки) – 5-7 шт
- сыр твердый – 180 г
- соль и молотый черный перец
- специи
Способ приготовления:
1. Печень сначала тщательно промыть и откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
2. Лук порезать полукольцами и слегка обжарить на растительном масле.
3. Добавить к луку печень и, постоянно помешивая, обжарить печень на среднем огне. Она должна только изменить цвет.
4. Также порезать кубики помидоры, измельчить чеснок и базилик, натереть сыр на терке.
5. В форму выложить печень, затем равномерно выложить помидоры. посыпать зеленью и чесноком. Сверху посыпать сыром.
6. Запекать в разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно готовить печень, чтобы была мягкой.