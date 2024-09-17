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Как приготовить печень, чтобы она не горчила: делимся лайфхаком и рецептом
Печень – не только полезный, но и очень бюджетный продукт, который можно использовать для приготовления салатов, паштетов, а также закусок, котлет и даже отбивных.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной печени, которая не будет горчить и будет мягкой.
Ингредиенты:
- Печень – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Сливы – 7-8 шт.
- Специи 1 ст. л.
- Соль, сахар, перец – по вкусу
- Вода – 200 мл
Способ приготовления:
1. Печень помойте, удалите пленки, после обваляйте в муке и обжарьте.
2. Отдельно обжарьте лук со специями.
3. Выложите сверху на лук печень, сливы и влейте воду. Тушите до мягкости.
Готовое блюдо подавайте горячим!
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