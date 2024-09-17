Печень – не только полезный, но и очень бюджетный продукт, который можно использовать для приготовления салатов, паштетов, а также закусок, котлет и даже отбивных.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной печени, которая не будет горчить и будет мягкой.

Ингредиенты:

Печень – 500 г

Лук – 1 шт.

Сливы – 7-8 шт.

Специи 1 ст. л.

Соль, сахар, перец – по вкусу

Вода – 200 мл

Способ приготовления:

1. Печень помойте, удалите пленки, после обваляйте в муке и обжарьте.

2. Отдельно обжарьте лук со специями.

3. Выложите сверху на лук печень, сливы и влейте воду. Тушите до мягкости.

Готовое блюдо подавайте горячим!

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