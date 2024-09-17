Как приготовить печень, чтобы она не горчила: делимся лайфхаком и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить печень, чтобы она не горчила: делимся лайфхаком и рецептом

Печень – не только полезный, но и очень бюджетный продукт, который можно использовать для приготовления салатов, паштетов, а также закусок, котлет и даже отбивных.

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Как вкусно приготовить печень

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной печени, которая не будет горчить и будет мягкой.

Рецепт печени

Ингредиенты:

  • Печень – 500 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сливы – 7-8 шт.
  • Специи 1 ст. л.
  • Соль, сахар, перец – по вкусу
  • Вода – 200 мл

Способ приготовления:

1. Печень помойте, удалите пленки, после обваляйте в муке и обжарьте.

Печень в муке

2. Отдельно обжарьте лук со специями.

Жареный лук

3. Выложите сверху на лук печень, сливы и влейте воду. Тушите до мягкости.

Приготовление печени

Готовое блюдо подавайте горячим!

Готовая печень

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