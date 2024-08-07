Как приготовить печень, чтобы она не горчила: добавьте всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Сырая печень для приготовления блюд

Очень часто блюда из печени горчат из-з того, что печень для приготовления подготовлена неправильно. Для того, чтобы печень не давала горького привкуса, ее нужно хорошо помыть, замочить в молоке. 

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Как приготовить печень, чтобы не горчила

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной печени со сливами, специями и луком. 

Как правильно готовить печень

Ингредиенты: 

  • 1 большая луковица
  • 100 г вина(50 в лук/50 печень)
  • тимьян
  • печень 500-600 г
  • 1 ч.л. бальзамика
  • сливы

Способ приготовления:

1. Порежьте и пожарьте лук, добавьте тимьян и вино.

Жареный лук

2. В отдельно сковороде пожарьте печень, в конце добавьте вино и готовьте, пока оно не выпариться. 

Печень с вином

3. Выложите в форму сначала жареный лук, затем жареную печень, добавьте тимьян и накройте сливами.

Приготовление печени

Запекайте 30-40 минут при 180 градусах (в не разогретой духовке).

Готовая печень

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