Как приготовить печень, чтобы она не горчила: добавьте всего один ингредиент
Очень часто блюда из печени горчат из-з того, что печень для приготовления подготовлена неправильно. Для того, чтобы печень не давала горького привкуса, ее нужно хорошо помыть, замочить в молоке.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной печени со сливами, специями и луком.
Ингредиенты:
- 1 большая луковица
- 100 г вина(50 в лук/50 печень)
- тимьян
- печень 500-600 г
- 1 ч.л. бальзамика
- сливы
Способ приготовления:
1. Порежьте и пожарьте лук, добавьте тимьян и вино.
2. В отдельно сковороде пожарьте печень, в конце добавьте вино и готовьте, пока оно не выпариться.
3. Выложите в форму сначала жареный лук, затем жареную печень, добавьте тимьян и накройте сливами.
Запекайте 30-40 минут при 180 градусах (в не разогретой духовке).
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