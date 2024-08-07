Очень часто блюда из печени горчат из-з того, что печень для приготовления подготовлена неправильно. Для того, чтобы печень не давала горького привкуса, ее нужно хорошо помыть, замочить в молоке.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной печени со сливами, специями и луком.

Ингредиенты:

1 большая луковица

100 г вина(50 в лук/50 печень)

тимьян

печень 500-600 г

1 ч.л. бальзамика

сливы

Способ приготовления:

1. Порежьте и пожарьте лук, добавьте тимьян и вино.

2. В отдельно сковороде пожарьте печень, в конце добавьте вино и готовьте, пока оно не выпариться.

3. Выложите в форму сначала жареный лук, затем жареную печень, добавьте тимьян и накройте сливами.

Запекайте 30-40 минут при 180 градусах (в не разогретой духовке).

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