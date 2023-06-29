Хрустящее сладкое печенье – идеальное дополнение к чаю или молоку. Но если вы готовите такой десерт в домашних условиях – довольно часто изделия получаются совершенно неодинаковыми. Тесто расползается по поверхности и выглядит очень непривлекательно.

Решить такую проблему поможет один простой лайфхак с пластмассовым стаканом. Его опубликовало популярное американское издание The Sun.

Как работает лайфхак

1. Приготовьте эластичное тесто.

2. Застелите противень пергаментом.

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3. Выложите кусочки теста на поверхность и пропеките до полуготовности, чтобы масса была подвижной.

4. Прижмите пластмассовый стакан к пергаменту таким образом, чтобы кусочек теста был внутри.

5. Затем просто двигайте стакан круговыми оборотами.

6. Так повторите с каждым кусочком.

7. Тесто станет ровным и идеально круглым.

Стакан просто скользит по тесту и закругляет его – все очень просто.

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