Как приготовить печенье идеальной формы: простой лайфхак
Хрустящее сладкое печенье – идеальное дополнение к чаю или молоку. Но если вы готовите такой десерт в домашних условиях – довольно часто изделия получаются совершенно неодинаковыми. Тесто расползается по поверхности и выглядит очень непривлекательно.
Решить такую проблему поможет один простой лайфхак с пластмассовым стаканом. Его опубликовало популярное американское издание The Sun.
Как работает лайфхак
1. Приготовьте эластичное тесто.
2. Застелите противень пергаментом.
3. Выложите кусочки теста на поверхность и пропеките до полуготовности, чтобы масса была подвижной.
4. Прижмите пластмассовый стакан к пергаменту таким образом, чтобы кусочек теста был внутри.
5. Затем просто двигайте стакан круговыми оборотами.
6. Так повторите с каждым кусочком.
7. Тесто станет ровным и идеально круглым.
Стакан просто скользит по тесту и закругляет его – все очень просто.
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