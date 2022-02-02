Как приготовить печеночный паштет без запаха и горького привкуса: делимся секретами
Классический паштет готовится именно из печени. Но такой продукт достаточно специфический, ведь во время термической обработки выделяется немного неприятный запах, а затем появляется еще и легкий горьковатый привкус. Поэтому, чтобы такого не произошло, стоит воспользоваться одним простым лайфхаком.
Идея приготовления вкусного печеночного паштета опубликована на странице gotovim_bluda в Instagram.
Ингредиенты:
печень куриная – 350 г
молоко для замачивания
луковица средняя
чеснок – 4 зубчика
сливочное масло – 100 г
коньяк – 50 г
сливки 33% – 100 г
соль – 1/2 ч. л.
чабрец
перец
Способ приготовления:
1. Куриную печень замочить на несколько часов в молоке.
2. Промыть в чистой воде.
3. Очистить от лишнего жира.
4. Лук нарезать полукольцами.
5. Чеснок измельчить на небольшие кусочки.
6. Масло разогреть на сковороде.
7. Когда оно закипит – забросить печень.
8. Затем туда же лук и чеснок.
9. Обжарить 7-10 минут.
10. Когда продукт карамелизируется, добавить коньяк.
11. Тушить несколько минут.
12. Добавить сливки, чабрец, соль, перец, подержать на плите еще несколько минут до загустения.
13. Тимьян вынуть.
14. Печень положить в блендер.
15. Сбить до однородной смеси.
16. Подавать в глубокой тарелке с растопленным сливочным маслом и красным перцем сверху. Перед этим оставить в холодильнике на несколько часов.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :