Как приготовить печеночный паштет без запаха и горького привкуса: делимся секретами

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
21
Домашний паштет

Классический паштет готовится именно из печени. Но такой продукт достаточно специфический, ведь во время термической обработки выделяется немного неприятный запах, а затем появляется еще и легкий горьковатый привкус. Поэтому, чтобы такого не произошло, стоит воспользоваться одним простым лайфхаком.

Идея приготовления вкусного печеночного паштета опубликована на странице gotovim_bluda в Instagram.

Рецепт классического паштета из печени

Ингредиенты:

  • печень куриная – 350 г

  • молоко для замачивания

  • луковица средняя

  • чеснок – 4 зубчика

  • сливочное масло – 100 г

  • коньяк – 50 г

Видео дня

  • сливки 33% – 100 г

  • соль – 1/2 ч. л.

  • чабрец

  • перец

Промывание печени

Способ приготовления:

1. Куриную печень замочить на несколько часов в молоке.

2. Промыть в чистой воде.

3. Очистить от лишнего жира.

Нарезка лука для блюда

4. Лук нарезать полукольцами.

5. Чеснок измельчить на небольшие кусочки.

Тушение печени

6. Масло разогреть на сковороде.

7. Когда оно закипит – забросить печень.

8. Затем туда же лук и чеснок.

9. Обжарить 7-10 минут.

Готовый паштет, который необходимо поместить в холодильник

10. Когда продукт карамелизируется, добавить коньяк.

11. Тушить несколько минут.

12. Добавить сливки, чабрец, соль, перец, подержать на плите еще несколько минут до загустения.

13. Тимьян вынуть.

14. Печень положить в блендер.

Бутерброды с готовым печеночным паштетом

15. Сбить до однородной смеси.

16. Подавать в глубокой тарелке с растопленным сливочным маслом и красным перцем сверху. Перед этим оставить в холодильнике на несколько часов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты