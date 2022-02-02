Как приготовить печеночный паштет без запаха и горького привкуса: делимся секретами

Классический паштет готовится именно из печени. Но такой продукт достаточно специфический, ведь во время термической обработки выделяется немного неприятный запах, а затем появляется еще и легкий горьковатый привкус. Поэтому, чтобы такого не произошло, стоит воспользоваться одним простым лайфхаком.

Идея приготовления вкусного печеночного паштета опубликована на странице gotovim_bluda в Instagram.

Ингредиенты:

печень куриная – 350 г

молоко для замачивания

луковица средняя

чеснок – 4 зубчика

сливочное масло – 100 г

коньяк – 50 г

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сливки 33% – 100 г

соль – 1/2 ч. л.

чабрец

перец

Способ приготовления:

1. Куриную печень замочить на несколько часов в молоке.

2. Промыть в чистой воде.

3. Очистить от лишнего жира.

4. Лук нарезать полукольцами.

5. Чеснок измельчить на небольшие кусочки.

6. Масло разогреть на сковороде.

7. Когда оно закипит – забросить печень.

8. Затем туда же лук и чеснок.

9. Обжарить 7-10 минут.

10. Когда продукт карамелизируется, добавить коньяк.

11. Тушить несколько минут.

12. Добавить сливки, чабрец, соль, перец, подержать на плите еще несколько минут до загустения.

13. Тимьян вынуть.

14. Печень положить в блендер.

15. Сбить до однородной смеси.

16. Подавать в глубокой тарелке с растопленным сливочным маслом и красным перцем сверху. Перед этим оставить в холодильнике на несколько часов.

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