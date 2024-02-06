Как приготовить печеночный торт, чтобы он был нежным и легким: рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить печеночный торт, чтобы он был нежным и легким: рецепт

Печеночный торт – блюдо, подаваемое в качестве закуски на многих праздничных столах. Каждая хозяйка готовит его по собственному рецепту, добавляя изюминку по вкусу.

Недавно блогер с ником sni_danke поделилась рецептом печеночного торта в Instagram. Готовя это блюдо по его рецепту, торт получится легким и нежным.

Как приготовить печеночный торт, чтобы он был нежным и легким: рецепт

Ингредиенты

  • Куриная печень – 500-700 грамм
  • Яйца – 2 шт
  • Мука – 3 ст.л.
  • Молоко – 150 мл
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  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Морковь и лук для зажарки

Способ приготовления

1.Печень тщательно промываем под холодной водой и перебиваем в блендере до однородности.

2. Добавляем яйца, муку, молоко и растительное масло. Снова перебиваем.

Как приготовить печеночный торт, чтобы он был нежным и легким: рецепт

3. Добавляем соль, перец и специи по вкусу. Перемешиваем.

4. Жарим блины на сковороде с обеих сторон до готовности.

5. Морковь натираем на терке, лук режем на кубики или половинками колец, обжариваем на сковороде до готовности.

Как приготовить печеночный торт, чтобы он был нежным и легким: рецепт

6. На блинчик выкладываем тонкий слой майонеза.

7. Сверху выкладываем зажарку и еще один блинчик.

Как приготовить печеночный торт, чтобы он был нежным и легким: рецепт

8. Покрываем и его слоем майонеза, а сверху выкладываем слой зеленого лука.

9. Повторяем порядок слоев пока не закончатся блины.

Ранее OBOZ.UA уже публиковал другие рецепты печеночных тортов:

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