Печеночный торт – блюдо, подаваемое в качестве закуски на многих праздничных столах. Каждая хозяйка готовит его по собственному рецепту, добавляя изюминку по вкусу.

Недавно блогер с ником sni_danke поделилась рецептом печеночного торта в Instagram. Готовя это блюдо по его рецепту, торт получится легким и нежным.

Ингредиенты

Куриная печень – 500-700 грамм

Яйца – 2 шт

Мука – 3 ст.л.

Молоко – 150 мл

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Масло растительное – 2 ст.л.

Соль

Перец

Морковь и лук для зажарки

Способ приготовления

1.Печень тщательно промываем под холодной водой и перебиваем в блендере до однородности.

2. Добавляем яйца, муку, молоко и растительное масло. Снова перебиваем.

3. Добавляем соль, перец и специи по вкусу. Перемешиваем.

4. Жарим блины на сковороде с обеих сторон до готовности.

5. Морковь натираем на терке, лук режем на кубики или половинками колец, обжариваем на сковороде до готовности.

6. На блинчик выкладываем тонкий слой майонеза.

7. Сверху выкладываем зажарку и еще один блинчик.

8. Покрываем и его слоем майонеза, а сверху выкладываем слой зеленого лука.

9. Повторяем порядок слоев пока не закончатся блины.

Ранее OBOZ.UA уже публиковал другие рецепты печеночных тортов: