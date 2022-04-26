Печеночный торт – очень вкусное, простое и сытное блюдо, которое готовится из минимального набора продуктов. В нем удачно сочетаются ингредиенты, благодаря чему совсем не чувствуется горький привкус печени. Так что блюдо идеально подходит для тех, кто не очень любит этот продукт. И самый вкусный печеночный торт получается, если готовить его по классическому рецепту.

Фудблогер Татьяна Рябоконь (mama_na_kykhne) на своей странице в Instagram поделилась классическим рецептом печеночного торта.

Ингредиенты:

Для блинов:

печень – 500 г

морковь – 200 г

лук – 150 г

молоко – 150 мл

мука – 100 г

яйца – 3 шт

соль, перец – по вкусу

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Для смазки:

майонез – 300 г

чеснок, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук и морковь измельчить. Обжарить на сковороде до готовности.

2. Готовые овощи смолоть вместе с печенью через мясорубку.

3. К полученной массе добавить яйца, молоко и муку. Перемешать.

4. Пожарить блины.

5. Для соуса нужно смешать майонез, измельченный чеснок, соль и перец.

6. Смазать блины и сформовать торт. Украсить по желанию.

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