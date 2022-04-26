Как приготовить печеночный торт: классический рецепт любимого блюда
Печеночный торт – очень вкусное, простое и сытное блюдо, которое готовится из минимального набора продуктов. В нем удачно сочетаются ингредиенты, благодаря чему совсем не чувствуется горький привкус печени. Так что блюдо идеально подходит для тех, кто не очень любит этот продукт. И самый вкусный печеночный торт получается, если готовить его по классическому рецепту.
Фудблогер Татьяна Рябоконь (mama_na_kykhne) на своей странице в Instagram поделилась классическим рецептом печеночного торта.
Ингредиенты:
Для блинов:
печень – 500 г
морковь – 200 г
лук – 150 г
молоко – 150 мл
мука – 100 г
яйца – 3 шт
соль, перец – по вкусу
Для смазки:
майонез – 300 г
чеснок, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук и морковь измельчить. Обжарить на сковороде до готовности.
2. Готовые овощи смолоть вместе с печенью через мясорубку.
3. К полученной массе добавить яйца, молоко и муку. Перемешать.
4. Пожарить блины.
5. Для соуса нужно смешать майонез, измельченный чеснок, соль и перец.
6. Смазать блины и сформовать торт. Украсить по желанию.
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