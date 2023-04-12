Как приготовить пикантный хрен со свеклой: идеальный соус к мясу и колбасе на Пасху
Пикантный хрен со свеклой многим по вкусу. Он бюджетный и простой в приготовлении, ведь в его основе – всего два главных ингредиента. Он идеально дополняет мясо, холодец, колбасу и сало.
В одном из кулинарных YouTube-каналов ("Наши бесаги – еда и рецепты") был опубликован рецепт пикантного хрена со свеклой.
Ингредиенты:
- свекла – 2 кг
- хрен – 80-100 г
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 1 ст. л.
- уксус/сок лимона – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала помыть и отварить свеклу до готовности.
2. Готовую свеклу очистить от кожуры и натереть на терке.
3. Хрен очистить от кожуры и порезать на куски. После этого следует натереть его на терке или смолоть в блендере.
4. Если за это время из свеклы стекло много лишнего сока, нужно будет убрать несколько ложек. После этого добавить к свекле соль и сахар. Перемешать.
5. Добавить хрен. Перемешать.
6. Добавить уксус или сок лимона. Перемешать, накрыть крышкой и дать некоторое время настояться.
7. После того, как соус немного настоялся, разложить его в банки.
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