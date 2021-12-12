Как приготовить пирог калиту на День Андрея: секретами поделился Евгений Клопотенко

Цикл новогодних праздников начинается с Дня святого Андрея, который отмечают 13 декабря. Перед этим, в ночь на 13 число, все незамужние и холостые собирались на вечерницы, символом и атрибутом которых была калита.

Пирог представляет собой сухой корж с маком, изюмом и обязательно с дыркой посередине. С ее помощью в калиту протягивали красную ленту и подвешивали на кочергу. После этого каждый из парней подпрыгивал и пытался откусить хотя бы кусочек пирога. Но если бы все было так просто. Ведь был еще один парень или как его еще называли – часовой, который любыми способами мешал это делать. Но именно таким образом девушки проверяли ребят на изобретательность и ловкость.

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В целом, калита – это не только элемент Андреевских вечерниц, но и вкусный пирог, который можно и нужно готовить к чаю. Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом и особенностями приготовления калиты. Опубликовано на сайте Klopotenko.com.

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 300 г

молоко – 200 мл

яйца – 1 шт

масло сливочное – 50 г

подсолнечное масло – 3 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

мед – 3 ст. л.

мак – 5 ст. л.

грецкие орехи – 3 ст. л.

изюм – 3 ст. л.

сода – 1 ч. л.

уксус – 1 ст. л.

соль – 1\2 ч. л.

Для оформления:

мак – 3 ст. л.

грецкие орехи – 100 г

мед – 6 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов.

2. Изюм промыть и высушить.

3. В сотейнике нагреть молоко до появления пара.

4. Добавить к нему соль, масло, растительное масло, сахар и мед. Перемешать, чтобы все ингредиенты растаяли и объединились.

5. Добавить в смесь яйцо и перемешать.

6. Налить уксус и насыпать орехи, изюм и мак. Перемешать до однородности.

7. Отдельно в миске смешать муку и соду. Постепенно насыпать и замесить липкое тесто.

8. Противень застелить пергаментом и смазать маслом. Сформировать из теста несколько круглых пластов с отверстиями посередине и выложить на противень. После этого посыпать тесто маком и орехами.

9. Выпекать калиту в течение 25 минут.

10. Горячую калиту смазать медом.

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