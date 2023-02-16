Вкусный рассыпчатый плов можно приготовить даже на сковороде. Такая технология займет у вас очень мало времени. А для того, чтобы текстура получилась идеальной, нужно в правильный момент накрыть блюдо крышкой.

Идея приготовления рассыпчатого плова на сковородке опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

600 г. свинины/баранины

200 г. риса девзира/басмати

растительное масло

2 ст.л. специи к плову

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1 луковица

1 морковь

1 головка чеснока

400 мл. горячей воды

Способ приготовления:

1. На сковороду добавляем масло и обжариваем на нем нарезанный мелким кубиком лук.

2. Жарим до золотистости и добавляем нарезанное на небольшие кусочки мясо. Обжариваем 5-10 минут и добавляем порезанную кубиком морковь. Жарим еще 10 минут на среднем огне.

3. Солим и добавляем специи, хорошо перемешиваем.

4. Хорошо промываем рис (3-4 раза до прозрачной воды) и добавляем на сковородку. Перемешиваем и заливаем горячей водой.

5. Добавляем головку чеснока и накрываем крышкой, убавляем огонь до низкого и готовим еще 30-35 минут до полного испарения воды. Крышку не открываем и не мешаем плов.

После полного испарения воды достаем чеснок и перемешиваем плов.