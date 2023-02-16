Как приготовить плов на сковородке: делимся технологией
Вкусный рассыпчатый плов можно приготовить даже на сковороде. Такая технология займет у вас очень мало времени. А для того, чтобы текстура получилась идеальной, нужно в правильный момент накрыть блюдо крышкой.
Идея приготовления рассыпчатого плова на сковородке опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 600 г. свинины/баранины
- 200 г. риса девзира/басмати
- растительное масло
- 2 ст.л. специи к плову
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 головка чеснока
- 400 мл. горячей воды
Способ приготовления:
1. На сковороду добавляем масло и обжариваем на нем нарезанный мелким кубиком лук.
2. Жарим до золотистости и добавляем нарезанное на небольшие кусочки мясо. Обжариваем 5-10 минут и добавляем порезанную кубиком морковь. Жарим еще 10 минут на среднем огне.
3. Солим и добавляем специи, хорошо перемешиваем.
4. Хорошо промываем рис (3-4 раза до прозрачной воды) и добавляем на сковородку. Перемешиваем и заливаем горячей водой.
5. Добавляем головку чеснока и накрываем крышкой, убавляем огонь до низкого и готовим еще 30-35 минут до полного испарения воды. Крышку не открываем и не мешаем плов.
После полного испарения воды достаем чеснок и перемешиваем плов.