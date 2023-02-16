Как приготовить плов на сковородке: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Как приготовить плов на сковородке: делимся технологией

Вкусный рассыпчатый плов можно приготовить даже на сковороде. Такая технология займет у вас очень мало времени. А для того, чтобы текстура получилась идеальной, нужно в правильный момент накрыть блюдо крышкой.

Идея приготовления рассыпчатого плова на сковородке опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Как приготовить плов на сковородке: делимся технологией

Ингредиенты:

  • 600 г. свинины/баранины
  • 200 г. риса девзира/басмати
  • растительное масло
  • 2 ст.л. специи к плову
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  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 головка чеснока
  • 400 мл. горячей воды

Способ приготовления:

Как приготовить плов на сковородке: делимся технологией

1. На сковороду добавляем масло и обжариваем на нем нарезанный мелким кубиком лук.

Как приготовить плов на сковородке: делимся технологией

2. Жарим до золотистости и добавляем нарезанное на небольшие кусочки мясо. Обжариваем 5-10 минут и добавляем порезанную кубиком морковь. Жарим еще 10 минут на среднем огне.

Как приготовить плов на сковородке: делимся технологией

3. Солим и добавляем специи, хорошо перемешиваем.

Как приготовить плов на сковородке: делимся технологией

4. Хорошо промываем рис (3-4 раза до прозрачной воды) и добавляем на сковородку. Перемешиваем и заливаем горячей водой.

Как приготовить плов на сковородке: делимся технологией

5. Добавляем головку чеснока и накрываем крышкой, убавляем огонь до низкого и готовим еще 30-35 минут до полного испарения воды. Крышку не открываем и не мешаем плов.

Как приготовить плов на сковородке: делимся технологией

После полного испарения воды достаем чеснок и перемешиваем плов.

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