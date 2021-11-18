Как приготовить плов с курицей: секреты рассыпчатого риса и сочного мяса

Плов – это самый лучший способ разнообразить привычный рис. Приготовив кашу с мясом и дополнив овощами, можно получить полноценное блюдо, которое может украсить даже праздничный стол. Чаще плов готовят с курицей, которая всегда найдется дома. Но многих волнует вопрос: что делать, чтобы рис при варке не склеивался и оставался рассыпчатым? Надо разобраться.

Ранее фудблогер Анастасия Солопий специально для редакции FoodOboz рассказала, как приготовить удачный рис.

По словам эксперта, об идеально приготовленном рисе свидетельствует его рассыпчатая структура. Такой можно добиться, готовя крупу как в кастрюле, так и на сковороде.

Основные правила приготовления риса в кастрюле:

Перед варкой обязательно следует несколько раз промыть рис, пока вода не станет прозрачной.

В процессе приготовления запрещено мешать кашу. Иначе, зернышки риса ломаются, из них начинает выделяться лишний крахмал и каша приобретает клейкую структуру.

Видео дня

Основные правила приготовления риса на сковороде:

Для начала нужно несколько минут обжарить рис на оливковом масле.

Залить кашу водой и готовить, не помешивая.

Классический плов с курицей, рецептом которого поделилась фудблогерка sonyaa_food на своей странице в Instagram

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Филе – 1 шт

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Рис – 1 ст.

Соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Лук порезать полукольцами, морковь – соломкой, филе – кубиками.

2. Поджарить курицу до золотистого цвета.

3. Добавить лук и готовить к прозрачности.

4. Добавить морковь и тушить под закрытой крышкой 7-10 минут.

5. Когда морковь станет мягкой – насыпать рис.

6. Добавить соль, перец и любимые специи. Залить водой и тушить на слабом огне под закрытой крышкой около 40 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :