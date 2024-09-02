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Как приготовить по-настоящему сочное филе: делимся лайфхаком и рецептом
Очень часто куриное филе в процессе приготовления получается жестким и сухим. Кулинары советуют готовить его с овощами, например с помидорами, сочным шпинатом. Еще сочности мясу придадут сливки и специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного куриного филе, с помидорами черри и шпинатом.
Ингредиенты:
- 2 куриные филе
- масло, соль, черный перец, сухой чеснок, паприка, карри
- крахмал/мука
- 10-15 томатов черри/коктейльных
- 1 зубчик чеснока
- 50 г шпината
- 200 мл сливок от 15%
- соль, мускатный орех
Способ приготовления:
1. На филе сделайте сетку, посолите, поперчите, обмокните в крахмал и обжарьте с двух сторон.
2. Обжарьте шпинат, черри, добавьте сливки, специи и выложите сверху мясо, тушите 10 минут.
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