Очень часто куриное филе в процессе приготовления получается жестким и сухим. Кулинары советуют готовить его с овощами, например с помидорами, сочным шпинатом. Еще сочности мясу придадут сливки и специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного куриного филе, с помидорами черри и шпинатом.

Ингредиенты:

2 куриные филе

масло, соль, черный перец, сухой чеснок, паприка, карри

крахмал/мука

10-15 томатов черри/коктейльных

1 зубчик чеснока

50 г шпината

200 мл сливок от 15%

соль, мускатный орех

Способ приготовления:

1. На филе сделайте сетку, посолите, поперчите, обмокните в крахмал и обжарьте с двух сторон.

2. Обжарьте шпинат, черри, добавьте сливки, специи и выложите сверху мясо, тушите 10 минут.

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