Как приготовить по-настоящему сочное филе: делимся лайфхаком и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить по-настоящему сочное филе: делимся лайфхаком и рецептом

Очень часто куриное филе в процессе приготовления получается жестким и сухим. Кулинары советуют готовить его с овощами, например с помидорами, сочным шпинатом. Еще сочности мясу придадут сливки и специи.

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Как вкусно приготовить филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного куриного филе, с помидорами черри и шпинатом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 2 куриные филе
  • масло, соль, черный перец, сухой чеснок, паприка, карри
  • крахмал/мука
  • 10-15 томатов черри/коктейльных
  • 1 зубчик чеснока
  • 50 г шпината
  • 200 мл сливок от 15%
  • соль, мускатный орех

Способ приготовления: 

1. На филе сделайте сетку, посолите, поперчите, обмокните в крахмал и обжарьте с двух сторон. 

Жареное филе

2. Обжарьте шпинат, черри, добавьте сливки, специи и выложите сверху мясо, тушите 10 минут.

Готовое филе

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