Масло гхи стало настоящим суперфудом за последние годы. Его используют для приготовления блюд здорового питания, а также такой продукт есть в составе разнообразной уходовой косметики. Но на самом деле гхи – это обычное сливочное масло, просто обработанное. И выполнить все необходимые действия вы можете в домашних условиях.

О том, как приготовить гхи дома рассказала фудблогер Лилия с ником twins.mom.8 в Instagram. После обработки сливочное масло приобретает новые свойства и становится очень полезным.

Что понадобится:

масло 80+% – 2 пачки по 360 грамм

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сотейник (лучше с толстым дном)

стеклянная баночка – 300 мл

марля в 4 слоя

Способ приготовления:

1. В сотейник кладем масло и растапливаем, затем прикручиваем, чтобы не пригорело.

2. Ждем, пока появится пенка.

3. Пенку собираем ложкой с поверхности. Через 10 минут после появления пенки текстура становится не такой однородной, масло начинает частично становиться полупрозрачным.

4. Ждем еще минут 10-15, пока станет полностью полупрозрачным и на дне сотейника появится осадок карамельного цвета.

5. Снова собираем лишнюю пенку, выключаем и переливаем через марлю в стеклянную баночку.

Несколько деталей:

1. Баночку предварительно нужно залить крутым кипятком и полностью просушить.

2. Из указанного количества ингредиентов выходит 280-300 мл масла, поэтому нужно сразу выбрать соответствующую емкость.

3. После приготовления нужно подождать, пока продукт остынет, а затем ставить в холодильник.

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