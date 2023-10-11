Как приготовить полезное масло гхи в домашних условиях: оно самое безопасное для жарки
Масло гхи стало настоящим суперфудом за последние годы. Его используют для приготовления блюд здорового питания, а также такой продукт есть в составе разнообразной уходовой косметики. Но на самом деле гхи – это обычное сливочное масло, просто обработанное. И выполнить все необходимые действия вы можете в домашних условиях.
О том, как приготовить гхи дома рассказала фудблогер Лилия с ником twins.mom.8 в Instagram. После обработки сливочное масло приобретает новые свойства и становится очень полезным.
Что понадобится:
- масло 80+% – 2 пачки по 360 грамм
- сотейник (лучше с толстым дном)
- стеклянная баночка – 300 мл
- марля в 4 слоя
Способ приготовления:
1. В сотейник кладем масло и растапливаем, затем прикручиваем, чтобы не пригорело.
2. Ждем, пока появится пенка.
3. Пенку собираем ложкой с поверхности. Через 10 минут после появления пенки текстура становится не такой однородной, масло начинает частично становиться полупрозрачным.
4. Ждем еще минут 10-15, пока станет полностью полупрозрачным и на дне сотейника появится осадок карамельного цвета.
5. Снова собираем лишнюю пенку, выключаем и переливаем через марлю в стеклянную баночку.
Несколько деталей:
1. Баночку предварительно нужно залить крутым кипятком и полностью просушить.
2. Из указанного количества ингредиентов выходит 280-300 мл масла, поэтому нужно сразу выбрать соответствующую емкость.
3. После приготовления нужно подождать, пока продукт остынет, а затем ставить в холодильник.
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