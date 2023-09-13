Как приготовить полезное варенье из калины: варить не придется
Как раз в начале сентября созревают насыщенные красные ягодки калины, славящиеся своими полезными свойствами. Их можно вкусно заготовить на зиму, приготовив варенье. В то же время варить его не обязательно – в таком виде оно сохраняет всю свою пользу.
Редакция FoodOboz собрала информацию и поделится с вами рецептом полезного и ароматного калинового варенья без варки.
Ингредиенты:
- калина – 500 г
- сахар – 500 г
Способ приготовления:
1. Для начала нужно простерилизовать удобным для вас способом банки и крышки. Оставить их, чтобы полностью высохли.
2. Далее следует тщательно вымыть калину под проточной водой и перебрать ягодки. Убрать, если будут, хвостики.
3. Подготовленную калину засыпать сахаром, смолоть через мясорубку или взбить погружным блендером.
4. Получившуюся массу разлить в стерильные банки и закрыть крышками. Готово!
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