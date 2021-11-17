Как сделать пиццу полезной: достаточно сменить основу

Существует что-нибудь лучше, чем пицца? С ананасами, грибами или курицей – как душа пожелает. Главное, чтобы тесто тоненькое и начинки побольше. Единственный нюанс – не увлечься, потому что никому не нужны лишние складочки на животе.

А для тех, кто следует правильному питанию и следит за фигурой, существует более полезная альтернатива. Можно приготовить пиццу, заменив тесто на овощную основу.

Редакция FoodOboz поделится вариантами овощной основы для пиццы, опираясь на советы экспертов.

Пицца на основе кабачка, рецептом которой поделился фудблогер mil_alexx на своей странице Instagram

Ингердиенты:

Кабачок – 400 г

Мука – 4 ст. л.

Сметана – 1 ст. л.

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Яйца – 1 шт

Соль

Для начинки:

Твердый сыр – 80-100 г

Помидор – 1 шт

Колбаса

Чеснок

Базилик

Способ приготовления:

1. Натереть на терке кабачок. Процедить его с помощью марли, чтобы избавиться от лишней воды.

2. Добавить сметану, яйцо и муку.

3. На разогретую сковороду выложить кабачковую массу и разровнять по всей поверхности. Готовить на слабом огне под крышкой 10 минут.

4. Тем временем приготовить начинку. Для этого нужно натереть творог и добавить измельченный чеснок.

6. Нарезать помидор и колбасу ломтиками.

7. На готовое основание выложить половину сыра, помидор и колбасу. Посыпать оставшимся сыром.

8. Готовить на сковороде под крышкой 5 минут. Или запечься в духовке – 5-7 минут при теперь 200 градусов.

Также фудблогер oksankamuronyk на своей странице в Instagram поделилась вариантом пиццы на картофельной основе.

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт

Яйца – 1 шт

Мука – 3 ст. л.

Соль

Перец

Для начинки:

Колбаски

Сыр

Грибы

Лук

Для соуса:

Майонез\сметана\соус

Способ приготовления:

1. Картофель натереть на терке.

2. Добавить соль, перец и яйцо.

3. Основание можно предварительно запечь в духовке – 10 минут при температуре 180 градусов. Или сразу с начинкой.

4. Нарезать все ингредиенты для начинки. Сыр натереть на терке.

5. Выложить основание на противень, дополнить соусом и начинкой. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.

6. Выложить творог и запекать еще 5 минут.

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