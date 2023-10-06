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Как приготовить полезный булгур на сковороде: делимся секретами и рецептом блюда
Булгур является очень ценной крупой, которую можно варить и готовить на сковороде. Для того, чтобы она была рассыпчатой, нужно готовить крупу до испарения воды.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного булгура со сливочным маслом и специями.
Ингредиенты:
- булгур – 100 г
- сливочное масло – 20 г
- специи – по вкусу
- соль
- кипяток
Способ приготовления:
1. Хорошо промойте крупу и обжарьте на сливочном масле 5 минут.
2. Добавьте соль по специи, перемешайте и жарьте еще 5-7 минут.
3. После залейте крупу кипятком (вода должна полностью покрыть крупу) и готовьте на среднем огне к полному испарению и поглощению воды.
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