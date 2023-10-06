Как приготовить полезный булгур на сковороде: делимся секретами и рецептом блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Как приготовить полезный булгур на сковороде: делимся секретами и рецептом блюда

Булгур является очень ценной крупой, которую можно варить и готовить на сковороде. Для того, чтобы она была рассыпчатой, нужно готовить крупу до испарения воды. 

Булгур с овощами

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного булгура со сливочным маслом и специями. 

Рецепт булгура со специями
Видео дня

Ингредиенты:

  • булгур – 100 г
  • сливочное масло – 20 г
  • специи – по вкусу 
  • соль
  • кипяток 

Способ приготовления:

1. Хорошо промойте крупу и обжарьте на сливочном масле 5 минут.

Как вкусно приготовить булгур

2. Добавьте соль по специи, перемешайте и жарьте еще 5-7 минут.

Приготовление блюда

3. После залейте крупу кипятком (вода должна полностью покрыть крупу) и готовьте на среднем огне к полному испарению и поглощению воды.

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты