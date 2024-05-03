Как приготовить полезный домашний хлеб для всей семьи: можно испечь и в духовке, и в мультиварке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить полезный домашний хлеб для всей семьи: можно испечь и в духовке, и в мультиварке

Сейчас даже хлеб в магазинах может оказаться достаточно вредным. Продукт готовят с добавлением разнообразных усилителей вкуса, используют муку плохого качества. И все это очень серьезная проблема, потому что хлеб есть в ежедневном рационе многих людей. Поэтому следует делать такую выпечку в домашних условиях.

Идея приготовления домашнего полезного хлеба опубликована на странице фудблогера с ником blw.babies в Instagram. Дрожжи вам не понадобятся.

Как приготовить полезный домашний хлеб для всей семьи: можно испечь и в духовке, и в мультиварке

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • вода комнатной температуры – 100 мл.
  • цельнозерновая мука – 6 ст.л.
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  • гречневая мука – 1 ст.л.
  • разрыхлитель

Способ приготовления:

Как приготовить полезный домашний хлеб для всей семьи: можно испечь и в духовке, и в мультиварке

1. В миску разбить 2 яйца, тщательно их перемешать.

2. Добавить 100 мл воды.

Как приготовить полезный домашний хлеб для всей семьи: можно испечь и в духовке, и в мультиварке

3. Добавить 6 ст.л. цельнозерновой муки и 1 ст.л. гречневой (добавить гречневую муку для аромата). Можете добавить и больше гречневой, только чтобы в сумме получилось 7 столовых ложек муки.

4. а также добавить 1/3 ст.л. разрыхлителя.

5. Все тщательно перемешать и оставить на 10 минут.

Как приготовить полезный домашний хлеб для всей семьи: можно испечь и в духовке, и в мультиварке

6. На мультиварке включить режим "выпечка", поставить 160 градусов, застелить дно мультиварки пергаментом, вылить тесто, выставить таймер на 20 минут.

7. Украсить сверху семенами белого, черного кунжута и подсолнечника.

Как приготовить полезный домашний хлеб для всей семьи: можно испечь и в духовке, и в мультиварке

8. Чтобы приготовить в духовке – перелить тесто в форму (может быть силиконовая/стеклянная форма), также украсить семенами и выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.

9. Чтобы тесто пропеклось – выбирайте широкую форму по диаметру и наливайте тесто максимум на 3-4 см.

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