Сейчас даже хлеб в магазинах может оказаться достаточно вредным. Продукт готовят с добавлением разнообразных усилителей вкуса, используют муку плохого качества. И все это очень серьезная проблема, потому что хлеб есть в ежедневном рационе многих людей. Поэтому следует делать такую выпечку в домашних условиях.

Идея приготовления домашнего полезного хлеба опубликована на странице фудблогера с ником blw.babies в Instagram. Дрожжи вам не понадобятся.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

вода комнатной температуры – 100 мл.

цельнозерновая мука – 6 ст.л.

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гречневая мука – 1 ст.л.

разрыхлитель

Способ приготовления:

1. В миску разбить 2 яйца, тщательно их перемешать.

2. Добавить 100 мл воды.

3. Добавить 6 ст.л. цельнозерновой муки и 1 ст.л. гречневой (добавить гречневую муку для аромата). Можете добавить и больше гречневой, только чтобы в сумме получилось 7 столовых ложек муки.

4. а также добавить 1/3 ст.л. разрыхлителя.

5. Все тщательно перемешать и оставить на 10 минут.

6. На мультиварке включить режим "выпечка", поставить 160 градусов, застелить дно мультиварки пергаментом, вылить тесто, выставить таймер на 20 минут.

7. Украсить сверху семенами белого, черного кунжута и подсолнечника.

8. Чтобы приготовить в духовке – перелить тесто в форму (может быть силиконовая/стеклянная форма), также украсить семенами и выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.

9. Чтобы тесто пропеклось – выбирайте широкую форму по диаметру и наливайте тесто максимум на 3-4 см.

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