Как приготовить полезный домашний майонез за считанные минуты: 3 варианта
На каждом пасхальном столе обязательно есть блюда с майонезом. Такую заправку можно приобрести, но гораздо лучшим вариантом будет сделать ее в домашних условиях. Таким образом, ингредиенты блюда, в которое добавляется майонез, будут сохранять свою пользу и отлично будут сочетаться между собой.
Три варианта приготовления майонеза опубликованы на странице yammy_recepts в Instagram.
Ингредиенты для первого майонеза:
яйца – 1
масло без запаха – 250 мл
сахар – 1 ч.л
соль – 1 ч.л
лимонный сок – 1 ст.л
Способ приготовления:
1. Поместить ингредиенты в баночку.
2. Взбить погружным блендером таким образом, чтобы желток был внутри, и все прижать ко дну.
3. Взбивать 2-3 минуты.
4. Чтобы получился провансаль – добавьте 1 ч.л горчицы.
5. Если тартар – добавить чеснок и мелко нарезанный соленый огурчик.
Ингредиенты для второго майонеза:
яйца – 1 шт
отдельно желток – 1 шт
горчица – 1 ст.л
рафинированное подсолнечное масло – 340-400 г
сок половины лимона
вода – 2 ст.л
Способ приготовления:
Такой, как в первом варианте
Ингредиенты для третьего майонеза:
молоко – 150 г
масло без запаха – 150 г
горчица – 1 ч.л
лимонный сок – 1-2 ст.л
соль
Способ приготовления:
1. Масло и молоко взбивать блендером 3-4 минуты.
2. В процессе добавить горчицу и соль.
3. Масса станет белой, похожей на не очень густую сметану.
4. Не переставая взбивать, влить сок лимона. Масса должна быть густой.
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