На каждом пасхальном столе обязательно есть блюда с майонезом. Такую заправку можно приобрести, но гораздо лучшим вариантом будет сделать ее в домашних условиях. Таким образом, ингредиенты блюда, в которое добавляется майонез, будут сохранять свою пользу и отлично будут сочетаться между собой.

Три варианта приготовления майонеза опубликованы на странице yammy_recepts в Instagram.

Ингредиенты для первого майонеза:

яйца – 1

масло без запаха – 250 мл

сахар – 1 ч.л

соль – 1 ч.л

лимонный сок – 1 ст.л

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Способ приготовления:

1. Поместить ингредиенты в баночку.

2. Взбить погружным блендером таким образом, чтобы желток был внутри, и все прижать ко дну.

3. Взбивать 2-3 минуты.

4. Чтобы получился провансаль – добавьте 1 ч.л горчицы.

5. Если тартар – добавить чеснок и мелко нарезанный соленый огурчик.

Ингредиенты для второго майонеза:

яйца – 1 шт

отдельно желток – 1 шт

горчица – 1 ст.л

рафинированное подсолнечное масло – 340-400 г

сок половины лимона

вода – 2 ст.л

Способ приготовления:

Такой, как в первом варианте

Ингредиенты для третьего майонеза:

молоко – 150 г

масло без запаха – 150 г

горчица – 1 ч.л

лимонный сок – 1-2 ст.л

соль

Способ приготовления:

1. Масло и молоко взбивать блендером 3-4 минуты.

2. В процессе добавить горчицу и соль.

3. Масса станет белой, похожей на не очень густую сметану.

4. Не переставая взбивать, влить сок лимона. Масса должна быть густой.

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