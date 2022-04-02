Как приготовить полезный и витаминный салат из крапивы: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Как приготовить полезный и витаминный салат из крапивы: рецепт

Крапива, как разновидность зелени, довольно часто используется в кулинарии. Она ценится за свои полезные свойства и интересный неповторимый вкус. Чаще всего крапиву добавляют в салаты. Для блюда требуется минимальный набор продуктов, при чем использовать можно любые продукты, потому что крапива удачно сочетается со всеми разнообразными овощами.

Рецептом салата из крапивы поделилась фудблогер Богдана Клименко (bohdanaklimenko) на своей странице в Instagram.

Рецепт салата из крапивы

Ингредиенты:

  • капуста

  • отварные яйца – 3-4 шт

  • зеленый лук – 3-4 шт

  • сметана – 50 г

Что приготовить из крапивы
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  • крапива

  • соль

Способ приготовления:

1. Крапиву залить кипятком и оставить на время. После этого произвольно порезать.

Ингредиенты для салата

2. Яйца предварительно отварить и нарезать кубиками.

3. Нарезать капусту и лук.

Как использовать крапиву в кулинарии

4. Соединить все ингредиенты и заправить сметаной. Посолить.

Салат из крапивы

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