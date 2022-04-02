Крапива, как разновидность зелени, довольно часто используется в кулинарии. Она ценится за свои полезные свойства и интересный неповторимый вкус. Чаще всего крапиву добавляют в салаты. Для блюда требуется минимальный набор продуктов, при чем использовать можно любые продукты, потому что крапива удачно сочетается со всеми разнообразными овощами.

Рецептом салата из крапивы поделилась фудблогер Богдана Клименко (bohdanaklimenko) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

капуста

отварные яйца – 3-4 шт

зеленый лук – 3-4 шт

сметана – 50 г

Видео дня

крапива

соль

Способ приготовления:

1. Крапиву залить кипятком и оставить на время. После этого произвольно порезать.

2. Яйца предварительно отварить и нарезать кубиками.

3. Нарезать капусту и лук.

4. Соединить все ингредиенты и заправить сметаной. Посолить.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: