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Как приготовить полезный кускус для ужина за 10 минут: рецепт сытного блюда
Кускус – очень сытная и вкусная крупа, которую можно использовать для приготовления супов, каш и даже салатов. Его можно не варить, а просто запарить водой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом полезного и вкусного кускуса с сушеными томатами, специями и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- кускус – 1 стакан
- вода горячая – 2 стакана
- сушеные томаты
- специи – по вкусу
- соль
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Стакан крупы залейте двумя стаканами горячей воды.
2. Добавьте измельченные сушеные томаты, соль, масло.
3. Накройте крышкой и оставьте на 5 минут.
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