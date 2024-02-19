Кускус – очень сытная и вкусная крупа, которую можно использовать для приготовления супов, каш и даже салатов. Его можно не варить, а просто запарить водой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом полезного и вкусного кускуса с сушеными томатами, специями и сливочным маслом.

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Ингредиенты:

кускус – 1 стакан

вода горячая – 2 стакана

сушеные томаты

специи – по вкусу

соль

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Стакан крупы залейте двумя стаканами горячей воды.

2. Добавьте измельченные сушеные томаты, соль, масло.

3. Накройте крышкой и оставьте на 5 минут.

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