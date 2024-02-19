Как приготовить полезный кускус для ужина за 10 минут: рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт кускуса

Кускус – очень сытная и вкусная крупа, которую можно использовать для приготовления супов, каш и даже салатов. Его можно не варить, а просто запарить водой. 

Полезный кускус

Кулинар поделилась в Instagram рецептом полезного и вкусного кускуса с сушеными томатами, специями и сливочным маслом.

Рецепт кускуса
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Ингредиенты:

  • кускус – 1 стакан
  • вода горячая – 2 стакана
  • сушеные томаты
  • специи – по вкусу
  • соль
  • сливочное масло

Способ приготовления:

1. Стакан крупы залейте двумя стаканами горячей воды.

Как быстро приготовить кускус

2. Добавьте измельченные сушеные томаты, соль, масло.

Кускус с сушеными томатами

3. Накройте крышкой и оставьте на 5 минут.

Готовый кускус

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