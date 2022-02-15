Как приготовить полезный майонез без яиц: идея от диетолога
Блюда с майонезом всегда вкусные и аппетитные, поэтому от них очень трудно отказаться. Но если заправка магазинная – пользы организму она принесет мало. Поэтому следует приготовить ее дома. По многим классическим рецептам в блюдо добавляют яйца. Но можно обойтись и без них.
Идея приготовления полезного майонеза без яиц опубликована на странице oksa_fit21 в Instagram.
Ингредиенты:
йогурт натуральный (густой) – 50 г
горчица – 0,5 ч.л.
соевый соус – 1 ч.л.
чеснок – 1 зубчик
сушеные травы (орегано и паприка)
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты перемешать.
2. Взбить блендером.
3. Можно использовать в качестве заправки в салаты или намазки на хлеб.
Также полезный майонез можно приготовить из авокадо. Идея опубликована на странице lonos_vegfood в Instagram.
Ингредиенты:
спелое авокадо – 1 шт.
чеснок – 1 шт.
оливковое масло – 100 мл
лимонный сок – 3 ст.л.
мед или сироп топинамбура – 1 ч.л.
веточки укропа – 3 шт.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Авокадо разрезать, вынуть из него косточку.
2. Ложкой убрать мякоть.
3. Переложить в чашу блендера.
4. Добавить остальные ингредиенты.
5. Все хорошо сбить.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: