Как приготовить полезный майонез без яиц: идея от диетолога

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить полезный майонез без яиц: идея от диетолога

Блюда с майонезом всегда вкусные и аппетитные, поэтому от них очень трудно отказаться. Но если заправка магазинная – пользы организму она принесет мало. Поэтому следует приготовить ее дома. По многим классическим рецептам в блюдо добавляют яйца. Но можно обойтись и без них.

Идея приготовления полезного майонеза без яиц опубликована на странице oksa_fit21 в Instagram.

Как приготовить полезный майонез без яиц

Ингредиенты:

  • йогурт натуральный (густой) – 50 г

  • горчица – 0,5 ч.л.

  • соевый соус – 1 ч.л.

  • чеснок – 1 зубчик

  • сушеные травы (орегано и паприка)

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Йогурт для приготовления майонеза

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты перемешать.

2. Взбить блендером.

3. Можно использовать в качестве заправки в салаты или намазки на хлеб.

Также полезный майонез можно приготовить из авокадо. Идея опубликована на странице lonos_vegfood в Instagram.

Приготовление майонеза по авокадо

Ингредиенты:

  • спелое авокадо – 1 шт.

  • чеснок – 1 шт.

  • оливковое масло – 100 мл

  • лимонный сок – 3 ст.л.

  • мед или сироп топинамбура – 1 ч.л.

  • веточки укропа – 3 шт.

  • соль, перец – по вкусу

Чеснок для блюда

Способ приготовления:

1. Авокадо разрезать, вынуть из него косточку.

2. Ложкой убрать мякоть.

3. Переложить в чашу блендера.

4. Добавить остальные ингредиенты.

5. Все хорошо сбить.

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