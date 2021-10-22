Как приготовить полтавский капустник: рецепт от Константина Грубича
На уровне с традиционным украинским борщом всегда стоял капустник. Неудивительно, что эти два блюда еще часто называют братьями. Капустник является таким же любимцем на столе, а главный компонент – квашеная капуста – делает его еще более неповторимым.
Кулинарный эксперт Константин Грубич вместе с хозяйкой Людмилой Дьяченко поделились рецептом полтавских щей. Опубликовано на YouTube-канале Константина Грубича.
Ингредиенты:
Вода – 3 л
Утка – 500 г
Свиные ребрышки – 300 г
Квашеная капуста – 200 г
Свежая капуста – 100 г
Картофель – 5 шт
Помидоры – 5-6 шт
Пшено – 100 г
Лук – 2 шт
Смалец – 2 ст. л.
Сахар – 1 ст. л.
Соль – 1 ст. л.
Лавровый лист – 2 шт
Перец
Способ приготовления:
Мелко порезать квашеную и сырую капусту. Поставить отваривать вместе с мясом. Добавить мелко порезанную картофелину. Немного посолить, поперчить и добавить лавровый лист. Отваривать примерно 2 часа.
Порезать картофель и отварить ее в отдельной кастрюле. Немного посолить.
Измельчить 1 лук и положить к картофелю.
Промыть пшено и насыпать его в бульон.
Сделать зажарку. Измельчить лук и поставить жарить ее на жире.
Натереть помидоры на терке, добавить их к луку. Посолить.
Налить в томатную массу немного бульона. Пожарить еще 1 минуту и вылить в щи.
Растолочь отварной картофель. Добавить к бульону.
Варить на слабом огне до готовности.
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