Как приготовить полтавский капустник: рецепт от Константина Грубича

На уровне с традиционным украинским борщом всегда стоял капустник. Неудивительно, что эти два блюда еще часто называют братьями. Капустник является таким же любимцем на столе, а главный компонент – квашеная капуста – делает его еще более неповторимым.

Кулинарный эксперт Константин Грубич вместе с хозяйкой Людмилой Дьяченко поделились рецептом полтавских щей. Опубликовано на YouTube-канале Константина Грубича.

Ингредиенты:

Вода – 3 л

Утка – 500 г

Свиные ребрышки – 300 г

Квашеная капуста – 200 г

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Свежая капуста – 100 г

Картофель – 5 шт

Помидоры – 5-6 шт

Пшено – 100 г

Лук – 2 шт

Смалец – 2 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1 ст. л.

Лавровый лист – 2 шт

Перец

Способ приготовления:

Мелко порезать квашеную и сырую капусту. Поставить отваривать вместе с мясом. Добавить мелко порезанную картофелину. Немного посолить, поперчить и добавить лавровый лист. Отваривать примерно 2 часа. Порезать картофель и отварить ее в отдельной кастрюле. Немного посолить. Измельчить 1 лук и положить к картофелю. Промыть пшено и насыпать его в бульон. Сделать зажарку. Измельчить лук и поставить жарить ее на жире. Натереть помидоры на терке, добавить их к луку. Посолить. Налить в томатную массу немного бульона. Пожарить еще 1 минуту и вылить в щи. Растолочь отварной картофель. Добавить к бульону. Варить на слабом огне до готовности.

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