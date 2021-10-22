Как приготовить полтавский капустник: рецепт от Константина Грубича

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
2,5 т.
Как приготовить полтавский капустник: рецепт от Константина Грубича

На уровне с традиционным украинским борщом всегда стоял капустник. Неудивительно, что эти два блюда еще часто называют братьями. Капустник является таким же любимцем на столе, а главный компонент – квашеная капуста – делает его еще более неповторимым.

Кулинарный эксперт Константин Грубич вместе с хозяйкой Людмилой Дьяченко поделились рецептом полтавских щей. Опубликовано на YouTube-канале Константина Грубича.

Ингредиенты для щи

Ингредиенты:

  • Вода – 3 л

  • Утка – 500 г

  • Свиные ребрышки – 300 г

  • Квашеная капуста – 200 г

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Способ приготовления:

  1. Мелко порезать квашеную и сырую капусту. Поставить отваривать вместе с мясом. Добавить мелко порезанную картофелину. Немного посолить, поперчить и добавить лавровый лист. Отваривать примерно 2 часа.

  2. Порезать картофель и отварить ее в отдельной кастрюле. Немного посолить.

  3. Измельчить 1 лук и положить к картофелю.

  4. Промыть пшено и насыпать его в бульон.

  5. Сделать зажарку. Измельчить лук и поставить жарить ее на жире.

  6. Натереть помидоры на терке, добавить их к луку. Посолить.

  7. Налить в томатную массу немного бульона. Пожарить еще 1 минуту и вылить в щи.

  8. Растолочь отварной картофель. Добавить к бульону.

  9. Варить на слабом огне до готовности.

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