Как приготовить помидоры на зиму без стерилизации: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Как приготовить помидоры на зиму без стерилизации: делимся технологией

Для того, чтобы маринованные помидоры всю зиму сохраняли хороший вкус и вид – банки обычно стерилизуют. Но это достаточно длительный процесс. Поэтому, если вам нужно приготовить консервацию быстро, воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления маринованных помидоров без стерилизации на зиму опубликована на странице фудблогерки Елены Стадник ( o.stadnyk_ ) в Instagram. За счет того, что помидоры заливаются крутым кипятком, а потом еще и горячим маринадом – дополнительная стерилизация не нужна.

Как приготовить помидоры на зиму без стерилизации: делимся технологией
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Способ приготовления:

1. На дно 2 л банки положить:

  • чеснок – 2 зубца
  • 1 лавровый лист
  • пучок ботвы моркови и петрушки
Как приготовить помидоры на зиму без стерилизации: делимся технологией

2. Для маринада на 6-7 литров смешать:

  • 3 л воды
  • 200 г сахара
  • 200 г уксуса
  • 4 ст.л. соли (без горки)
Как приготовить помидоры на зиму без стерилизации: делимся технологией

3. Заливаем помидоры крутым кипятком на 20 минут.

4. Ставим крышки сверху (можно накрыть дополнительно еще полотенцем).

Как приготовить помидоры на зиму без стерилизации: делимся технологией

5. Сливаем воду и заливаем кипящим маринадом, закрываем и закутываем до полного остывания.

6. Можно делать с этим маринадом и обычно стерилизуя 5 минут (тогда кипятком уже не заливать).

Как приготовить помидоры на зиму без стерилизации: делимся технологией

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