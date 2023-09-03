Для того, чтобы маринованные помидоры всю зиму сохраняли хороший вкус и вид – банки обычно стерилизуют. Но это достаточно длительный процесс. Поэтому, если вам нужно приготовить консервацию быстро, воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления маринованных помидоров без стерилизации на зиму опубликована на странице фудблогерки Елены Стадник ( o.stadnyk_ ) в Instagram. За счет того, что помидоры заливаются крутым кипятком, а потом еще и горячим маринадом – дополнительная стерилизация не нужна.

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Способ приготовления:

1. На дно 2 л банки положить:

чеснок – 2 зубца

1 лавровый лист

пучок ботвы моркови и петрушки

2. Для маринада на 6-7 литров смешать:

3 л воды

200 г сахара

200 г уксуса

4 ст.л. соли (без горки)

3. Заливаем помидоры крутым кипятком на 20 минут.

4. Ставим крышки сверху (можно накрыть дополнительно еще полотенцем).

5. Сливаем воду и заливаем кипящим маринадом, закрываем и закутываем до полного остывания.

6. Можно делать с этим маринадом и обычно стерилизуя 5 минут (тогда кипятком уже не заливать).

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