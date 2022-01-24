Как приготовить популярные сырные кольца: рецепт низкокалорийного блюда

К чаю или кофе, как снек к любимым напиткам или закуска на стол – идеальнее варианта, чем сырные кольца не придумаешь. Тандем кисломлочного и твердого сыра понравится всем без исключения, а еще больше тем, кто следит за своим питанием и фигурой. Ведь такие сырные кольца достаточно полезны и низкокалорийны.

Рецептом низкокалорийных сырных колец поделился диетолог Миль Алекс. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 100 г

твердый сыр – 50 г

мука – 40 г

разрыхлитель – 4 г

укроп

яйцо

желток

кунжут

соль, перец

Видео дня

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натереть на терке, укроп измельчить.

2. Смешать творог, яйцо, муку, разрыхлитель, соль и перец.

3. Влажными руками сформировать кружочки, вырезав серединку.

4. Выложить на противень. Смазать взбитым желтком и посыпать кунжутом.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить популярные сырные крокеты из необычного теста.