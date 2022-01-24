Как приготовить популярные сырные кольца: рецепт низкокалорийного блюда
К чаю или кофе, как снек к любимым напиткам или закуска на стол – идеальнее варианта, чем сырные кольца не придумаешь. Тандем кисломлочного и твердого сыра понравится всем без исключения, а еще больше тем, кто следит за своим питанием и фигурой. Ведь такие сырные кольца достаточно полезны и низкокалорийны.
Рецептом низкокалорийных сырных колец поделился диетолог Миль Алекс. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
кисломолочный творог – 100 г
твердый сыр – 50 г
мука – 40 г
разрыхлитель – 4 г
укроп
яйцо
желток
кунжут
соль, перец
Способ приготовления:
1. Твердый сыр натереть на терке, укроп измельчить.
2. Смешать творог, яйцо, муку, разрыхлитель, соль и перец.
3. Влажными руками сформировать кружочки, вырезав серединку.
4. Выложить на противень. Смазать взбитым желтком и посыпать кунжутом.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.
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