Как приготовить популярные сырные кольца: рецепт низкокалорийного блюда

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Как приготовить популярные сырные кольца: рецепт низкокалорийного блюда

К чаю или кофе, как снек к любимым напиткам или закуска на стол – идеальнее варианта, чем сырные кольца не придумаешь. Тандем кисломлочного и твердого сыра понравится всем без исключения, а еще больше тем, кто следит за своим питанием и фигурой. Ведь такие сырные кольца достаточно полезны и низкокалорийны.

Рецептом низкокалорийных сырных колец поделился диетолог Миль Алекс. Опубликовано в Instagram.

Сырные кольца

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 100 г

  • твердый сыр – 50 г

  • мука – 40 г

  • разрыхлитель – 4 г

  • укроп

  • яйцо

  • желток

  • кунжут

  • соль, перец

Приготовление теста для колец
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Способ приготовления:

1. Твердый сыр натереть на терке, укроп измельчить.

2. Смешать творог, яйцо, муку, разрыхлитель, соль и перец.

3. Влажными руками сформировать кружочки, вырезав серединку.

Формирование колец

4. Выложить на противень. Смазать взбитым желтком и посыпать кунжутом.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.

Процесс выпекания колец

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить популярные сырные крокеты из необычного теста.

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