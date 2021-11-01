Как приготовить популярный десерт из яблока всего за 5 минут: рецепт стал вирусным в TikTok

Есть десерты, приготовление которых занимает больше часа. Конечно, если времени хватает, а процесс доставляет только удовлетворение – проблемы не возникает. Но иногда нужно сделать вкусное блюдо за минимальный период. При этом, чтобы оно было привлекательным и полезным. К счастью, такая идея существует.

Рецептом элементарного яблочного десерта с овсянкой и корицей поделилась фудблогер из Сиднея Ayeh Far в TikTok.

Такой пудинг тоже подойдет вегетарианцам. Если нужно несколько порций, лучше готовить в духовке – это занимает не больше 25 минут. А если только для одного человека – можно воспользоваться микроволновкой. Это очень быстро – всего 5 минут.

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Ингредиенты:

яблоко

корица

овсянка

миндальные хлопья

Миндальная мука

кленовый сироп

кокосовое масло

Способ приготовления:

Яблоко почистить от кожуры и порезать маленькими кубиками. Поместить в миску, добавить кленовый сироп, корицу и воду, перемешать. Смесь перелить в небольшую форму, хорошо утрамбовать и разровнять. Остальные ингредиенты измельчить в крошку. Высыпать сверху на яблоки. Выпекать при температуре 180 градусов в духовке 22-25 минут. В микроволновке 350 градусов 2-3 минуты. Яблоки должны быть мягкими, если проверить зубочисткой или вилкой.

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