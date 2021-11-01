Как приготовить популярный десерт из яблока всего за 5 минут: рецепт стал вирусным в TikTok
Есть десерты, приготовление которых занимает больше часа. Конечно, если времени хватает, а процесс доставляет только удовлетворение – проблемы не возникает. Но иногда нужно сделать вкусное блюдо за минимальный период. При этом, чтобы оно было привлекательным и полезным. К счастью, такая идея существует.
Рецептом элементарного яблочного десерта с овсянкой и корицей поделилась фудблогер из Сиднея Ayeh Far в TikTok.
Такой пудинг тоже подойдет вегетарианцам. Если нужно несколько порций, лучше готовить в духовке – это занимает не больше 25 минут. А если только для одного человека – можно воспользоваться микроволновкой. Это очень быстро – всего 5 минут.
Ингредиенты:
яблоко
корица
овсянка
миндальные хлопья
Миндальная мука
кленовый сироп
кокосовое масло
Способ приготовления:
Яблоко почистить от кожуры и порезать маленькими кубиками.
Поместить в миску, добавить кленовый сироп, корицу и воду, перемешать.
Смесь перелить в небольшую форму, хорошо утрамбовать и разровнять.
Остальные ингредиенты измельчить в крошку.
Высыпать сверху на яблоки.
Выпекать при температуре 180 градусов в духовке 22-25 минут. В микроволновке 350 градусов 2-3 минуты. Яблоки должны быть мягкими, если проверить зубочисткой или вилкой.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: