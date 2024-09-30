Как приготовить популярный овощной рататуй: идеальное блюдо для осеннего периода
Пока есть много свежих овощей, успейте приготовить рататуй. Хотя это традиционное блюдо французской кухни, у нас есть все необходимые ингредиенты, чтобы сделать такое блюдо. Особенность в том, что овощи остаются целыми кусочками, поэтому не теряют своей пользы и сочности.
Идеей приготовления популярного овощного рататая опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Вы могли видеть такое блюдо в мультфильме "Рататуй".
Ингредиенты:
- баклажан – 2-3 шт
- кабачок – 2 шт.
- помидоры – 3 шт.
- томатный соус – 200-250 мл.
- лук – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- чабрец или чеснок по желанию
- соль по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачки и помидоры помыть и порезать кружочками шириной 2-3 мм.
2. Баклажаны помыть и порезать так же, как кабачок и помидоры.
3. Посыпать солью и оставить на 15 минут.
4. После этого всю выделившуюся жидкость слить и баклажаны промыть.
5. Лук и сладкий перец помыть, почистить и порезать кубиком.
6. На сковороде обжарить на растительном масле сначала измельченный лук, а затем кубики сладкого перца.
7. Добавить к луку и перцу соус.
8. Тушить 10 минут, пока все овощи не станут мягкими.
9. Посолить и поперчить по вкусу.
10. В форму выложить соус на дно, постепенно выложить все подготовленные кружочки в соус, чередуя помидор, баклажан и кабачок, пока не заполнится вся форма.
11. По желанию можно добавить веточку чабреца или чеснок.
12. Накрыть овощи фольгой и отправить в духовку на 1-1,5 часа или до готовности при температуре 180 градусов.
13. За 20 минут до готовности забрать фольгу и дать овощам запечься.
14. Достать рататуй из духовки и подавать.
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