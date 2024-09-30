Пока есть много свежих овощей, успейте приготовить рататуй. Хотя это традиционное блюдо французской кухни, у нас есть все необходимые ингредиенты, чтобы сделать такое блюдо. Особенность в том, что овощи остаются целыми кусочками, поэтому не теряют своей пользы и сочности.

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Идеей приготовления популярного овощного рататая опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Вы могли видеть такое блюдо в мультфильме "Рататуй".

Ингредиенты:

баклажан – 2-3 шт

кабачок – 2 шт.

помидоры – 3 шт.

томатный соус – 200-250 мл.

лук – 1 шт.

перец сладкий – 1 шт.

чабрец или чеснок по желанию

соль по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачки и помидоры помыть и порезать кружочками шириной 2-3 мм.

2. Баклажаны помыть и порезать так же, как кабачок и помидоры.

3. Посыпать солью и оставить на 15 минут.

4. После этого всю выделившуюся жидкость слить и баклажаны промыть.

5. Лук и сладкий перец помыть, почистить и порезать кубиком.

6. На сковороде обжарить на растительном масле сначала измельченный лук, а затем кубики сладкого перца.

7. Добавить к луку и перцу соус.

8. Тушить 10 минут, пока все овощи не станут мягкими.

9. Посолить и поперчить по вкусу.

10. В форму выложить соус на дно, постепенно выложить все подготовленные кружочки в соус, чередуя помидор, баклажан и кабачок, пока не заполнится вся форма.

11. По желанию можно добавить веточку чабреца или чеснок.

12. Накрыть овощи фольгой и отправить в духовку на 1-1,5 часа или до готовности при температуре 180 градусов.

13. За 20 минут до готовности забрать фольгу и дать овощам запечься.

14. Достать рататуй из духовки и подавать.

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