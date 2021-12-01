Постные ленивые голубцы: рецепт сочной начинки и вкуснейшего соуса

Постные ленивые голубцы – это настоящая находка для каждой хозяйки. Если нужно быстро приготовить что-нибудь на обед или для гостей, или же вы просто соблюдаете пост и ищете для себя вкусное и сытное блюдо, то ленивые голубцы – это именно то, что нужно.

Редакция FoodOboz поделится рецептом постных ленивых голубцов.

Песни ленивые голубцы с грибами в духовке по рецепту VegaNik. Опубликовано в YouTube.

Ингредиенты:

Вареный рис – 300 г

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Капуста – 300 г

Шампиньоны – 300 г

Отварные сушеные грибы – 100 г

Томатная паста – 1 ст. л.

Соевый\постный майонез – 2 ст. л.

Рольное молоко – 250 мл

Соль, перец, паприка, сушеный чеснок

Зелень

Способ приготовления:

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1. Порезать лук, шампиньоны и грибы.

2. Нашинковать капусту.

3. Натереть морковь.

4. Обжарить лук до мягкости. Добавить морковь, шампиньоны и грибы. Посолить и поперчить.

5. Насыпать капусту. Тушить под крышкой до готовности.

6. Добавить рис и томатный соус. Тушить еще несколько минут и выложить массу в глубокую емкость. Охладить.

7. Тем временем приготовить соус: на разогретую сковороду выложить томатную пасту, майонез и перемешать до однородности. Налить молоко, добавить паприку, сушеный чеснок и соль. Готовить к загустению.

8. Из охлажденного риса сформировать шарики и выложить в форму для выпекания. Выпекать при температуре 180 градусов 10 минут.

9. Полить соусом и запекать еще 15 минут.

Для тех, кому больше нравятся голубцы в капусте, фудблогер dina_liashyk поделилась рецептом постных голубцов с грибами в классическом варианте. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Капуста – 1 шт

Рис – 1 ст.

Шампиньоны – 300 г

Морковь – 1 шт

Лук – 2 шт

Чеснок – 2 зубчика

Лавровые листья – 1-2 шт

Томатный сок – 1 ст\томатная паста – 2 ст. л.

Соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления:

1. Рис отварить до полуготовности в подсоленной воде.

2. Измельчить луковицу и обжарить до золотистого цвета.

3. Порезать шампиньоны и добавить к луку. Посолить и поперчить. Жарить несколько минут, после чего снять с огня.

4. В капусте вырезать сердцевину, а сам овощ положить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Поочередно снимать капустные листья.

5. Выложить начинку на листья и сформовать голубцы.

6. Приготовить зажарку. Для этого нужно размельчить луковицу и натереть морковь. Обжарить овощи до мягкости. Посолить, поперчить и добавить томатную пасту. Тушить до готовности.

7. На дно кастрюли выложить несколько листьев капусты. Это нужно для того, чтобы голубцы не пригорели. Выложить готовые голубцы.

8. Залить зажаркой, добавить немного воды, можно посолить и поперчить.

9. Добавить измельченный чеснок.

10. Довести голубцы до закипания, после чего тушить еще 30 минут.

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