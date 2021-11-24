Как приготовить постный 'Наполеон': неожиданная идея

С 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост. В этот период нельзя употреблять продукты животного происхождения. В некоторые дни, особенно суровые, запрещена даже еда, которая прошла термическую обработку. Но, тем не менее, из разрешенных продуктов можно приготовить даже всем известный торт "Наполеон".

Идеей приготовления постного "Наполеона" поделилась recepty_przepisy на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для теста

мука – 360 г

газировка – 200 мл

растительное масло – 125 мл

соль – 1/2 ч.л.

Ингредиенты для крема

яблочный сок – 1 л

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сахар – 200 г

манка – 8 ст.л

грецкие орехи – 150 г

Способ приготовления теста:

1. В муку влить воду и масло, высыпать соль и замесить тесто.

2. Завернуть в пленку и оставить на 30 минут.

3. Разделить на 10 частей.

4. Каждый кусочек раскатать на пергаментной бумаге руками, бумагу смазывать маслом не нужно.

5. Выпекать при температуре 200 градусов 5 минут.

6. Таким образом испечь все лепешки. Перед выпеканием каждый корж проткнуть вилкой.

Способ приготовления крема:

1. В сок добавить сахар и манку, тщательно размешать и поставить на огонь.

2. Сварить кашу, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комки.

3. Крем немного охладить и взбить миксером. Он должен увеличиться в объеме в два раза и побелеть.

4. Перемазать лепешки, сразу каждый посыпая измельченными орехами.

5. Собрать торт. Верх и бока посыпать крошками из лепешек.

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