Как приготовить праздничные картофельные шарики: беспроигрышная закуска

Главным преимуществом картофеля является то, что овощ можно приготовить, как угодно, и даже из самых простых продуктов сделать изысканную закуску для праздничного стола. Одна из таких – картофельные шарики. Их можно приготовить, как с начинкой и без, и подавать с любимыми соусами.

Рецептом картофельных шариков поделилась фудблогер Инна Левенец. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

очищенный картофель – 700 г

кешью – 200 г

растительное молоко – 100 мл

кукурузный крахмал – 2 ч. л.

сушеный часовой – 1\2 ч. л.

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Залить кешью кипяченой водой и оставить на 30 минут.

2. Почистить и порезать картофель кубиками Отварить в подсоленной воде.

3. Сделать из картофеля пюре.

4. Кешью, молоко и крахмал взбить в блендере.

5. Картофельное пюре смешать с кремом. Добавить чеснок, растительное масло, соль и перец.

6. С помощью кондитерского мешка отсадить шарики или сформировать самостоятельно. Помазать растительным маслом.

7. Выпекать при температуре 170 градусов 35-40 минут.

Лучше всего подавать с соусами.

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