Как приготовить праздничные картофельные шарики: беспроигрышная закуска
Главным преимуществом картофеля является то, что овощ можно приготовить, как угодно, и даже из самых простых продуктов сделать изысканную закуску для праздничного стола. Одна из таких – картофельные шарики. Их можно приготовить, как с начинкой и без, и подавать с любимыми соусами.
Рецептом картофельных шариков поделилась фудблогер Инна Левенец. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
очищенный картофель – 700 г
кешью – 200 г
растительное молоко – 100 мл
кукурузный крахмал – 2 ч. л.
сушеный часовой – 1\2 ч. л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Залить кешью кипяченой водой и оставить на 30 минут.
2. Почистить и порезать картофель кубиками Отварить в подсоленной воде.
3. Сделать из картофеля пюре.
4. Кешью, молоко и крахмал взбить в блендере.
5. Картофельное пюре смешать с кремом. Добавить чеснок, растительное масло, соль и перец.
6. С помощью кондитерского мешка отсадить шарики или сформировать самостоятельно. Помазать растительным маслом.
7. Выпекать при температуре 170 градусов 35-40 минут.
Лучше всего подавать с соусами.
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