Крафин – что-то среднее между круасаном и мафином. За последние годы такая выпечка стала очень популярной в Украине, особенно в Пасхальные праздники. Этот спиралевидный пирог очень похож на нашу паску, но ингредиенты и технология приготовления теста несколько отличаются.

Идея приготовления краффинов с двумя вариантами начинки опубликована на странице vkusnye_zametki в Instagram.

Ингредиенты для теста:

пшеничная мука высшего сорта – 250 г

пшеничная закваска 100% влажности – 75 г

яйца – 75 г

желтки – 40 г

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молоко ультрапастеризованное – 50 г

сахар – 60 г

соль – 2,5 г

ванильный сахар – 10 г

сливочное масло 82,5% – 25 г

сухие быстродействующие дрожжи – 3 г (или свежие дрожжи 9 г)

Ингредиенты для первой начинки (все смешать в фуд-процессоре):

изюм – 40 г

ароматный алкогольный напиток 36-55° градусов – 50 г

очищенный миндаль – 40 г

грецкие орехи – 40 г

лесные орехи – 40 г

цукаты апельсина – 25 г

сушеный инжир – 75 г;

сахар – 45 г

яйца – 30 г (около 1 шт второй категории)

сливочное масло 82,5% – 20 г

любой бисквит – 60 г

какао-порошок – 9 г

Ингредиенты для второй начинки:

сахарная пудра – 70 г

размягченное сливочное масло – 90 г

Ингредиенты для декора:

сахарная пудра – 15 г

растопленное сливочное масло – 25 г

Из этого количества ингредиентов выходит около 585 г готового теста и 630 г начинки.

Рекомендации по приготовлению:

1. Комбинацию закваска и дрожжи не использовать – следует выбирать что-то одно.

2. В рецепте можно использовать пшеничную муку высшего сорта с белком выше 10,3 г.

3. Начинку можно комбинировать или заменить по своему вкусу.

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