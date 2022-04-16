Как приготовить праздничные краффины: интересная альтернатива паске
Крафин – что-то среднее между круасаном и мафином. За последние годы такая выпечка стала очень популярной в Украине, особенно в Пасхальные праздники. Этот спиралевидный пирог очень похож на нашу паску, но ингредиенты и технология приготовления теста несколько отличаются.
Идея приготовления краффинов с двумя вариантами начинки опубликована на странице vkusnye_zametki в Instagram.
Ингредиенты для теста:
пшеничная мука высшего сорта – 250 г
пшеничная закваска 100% влажности – 75 г
яйца – 75 г
желтки – 40 г
молоко ультрапастеризованное – 50 г
сахар – 60 г
соль – 2,5 г
ванильный сахар – 10 г
сливочное масло 82,5% – 25 г
сухие быстродействующие дрожжи – 3 г (или свежие дрожжи 9 г)
Ингредиенты для первой начинки (все смешать в фуд-процессоре):
изюм – 40 г
ароматный алкогольный напиток 36-55° градусов – 50 г
очищенный миндаль – 40 г
грецкие орехи – 40 г
лесные орехи – 40 г
цукаты апельсина – 25 г
сушеный инжир – 75 г;
сахар – 45 г
яйца – 30 г (около 1 шт второй категории)
сливочное масло 82,5% – 20 г
любой бисквит – 60 г
какао-порошок – 9 г
Ингредиенты для второй начинки:
сахарная пудра – 70 г
размягченное сливочное масло – 90 г
Ингредиенты для декора:
сахарная пудра – 15 г
растопленное сливочное масло – 25 г
Из этого количества ингредиентов выходит около 585 г готового теста и 630 г начинки.
Рекомендации по приготовлению:
1. Комбинацию закваска и дрожжи не использовать – следует выбирать что-то одно.
2. В рецепте можно использовать пшеничную муку высшего сорта с белком выше 10,3 г.
3. Начинку можно комбинировать или заменить по своему вкусу.
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