Как приготовить простейшие ватрушки с творогом: рецепт выпечки к чаю

Ароматные, пышные и сочные ватрушки с творогом – любимый десерт родом из детства и самая простая выпечка, не доставляющая хлопот. Рецепт ватрушек настолько доступен и легок, что выпечку сможет приготовить каждый.

Рецептом ватрушек с творогом поделилась фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 310 г

дрожжи сухие – 1 ч. л.

сахар – 60 г

молоко – 70 мл

сливочное масло – 70 г

яйца – 2 шт

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Начинка:

кисломолочный творог – 250 г

яйца – 1 шт

сметана – 3 ст. л.

мука – 1 ст. л.

1 желток + 1 ст. л. молока

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавить дрожжи, 1 ч. л сахара и перемешать, чтобы дрожжи растворились. Оставить на несколько минут.

2. В миску высыпать муку, сахар, перемешать. Добавить жидкие ингредиенты. Замесить тесто. Месить 15 минут. Накрыть миску плёнкой или полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5 часа.

3. Для начинки все ингредиенты взбить блендером.

4. Когда тесто подошло, разделите его на равные части.

5. Сформировать шарики и выложить на застеленный пергаментом и смазанный маслом противень. Накрыть полотенцем и оставить на 15 мин.

6. С помощью стакана сделать углубление на шариках теста.

7. Выложить начинку.

8. Смазать ватрушку желтком с молоком. Оставить еще на 10 мин.

9. Выпекать при температуре 190 градусов духовке 15-20 мин.

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