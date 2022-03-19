Как приготовить простейшие ватрушки с творогом: рецепт выпечки к чаю
Ароматные, пышные и сочные ватрушки с творогом – любимый десерт родом из детства и самая простая выпечка, не доставляющая хлопот. Рецепт ватрушек настолько доступен и легок, что выпечку сможет приготовить каждый.
Рецептом ватрушек с творогом поделилась фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
Тесто:
мука – 310 г
дрожжи сухие – 1 ч. л.
сахар – 60 г
молоко – 70 мл
сливочное масло – 70 г
яйца – 2 шт
Начинка:
кисломолочный творог – 250 г
яйца – 1 шт
сметана – 3 ст. л.
мука – 1 ст. л.
1 желток + 1 ст. л. молока
Способ приготовления:
1. В теплое молоко добавить дрожжи, 1 ч. л сахара и перемешать, чтобы дрожжи растворились. Оставить на несколько минут.
2. В миску высыпать муку, сахар, перемешать. Добавить жидкие ингредиенты. Замесить тесто. Месить 15 минут. Накрыть миску плёнкой или полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5 часа.
3. Для начинки все ингредиенты взбить блендером.
4. Когда тесто подошло, разделите его на равные части.
5. Сформировать шарики и выложить на застеленный пергаментом и смазанный маслом противень. Накрыть полотенцем и оставить на 15 мин.
6. С помощью стакана сделать углубление на шариках теста.
7. Выложить начинку.
8. Смазать ватрушку желтком с молоком. Оставить еще на 10 мин.
9. Выпекать при температуре 190 градусов духовке 15-20 мин.
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