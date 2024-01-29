Домашний мясной бульон очень часто получается достаточно жирным, а сверху во время приготовления накапливается неприятная белая пена. Собрать все это ложкой достаточно сложно. Поэтому лучшим вариантом будет воспользоваться следующими лайфхаками.

О том, какие методы помогут приготовить наваристый бульон без лишнего жира и пены, рассказала фудблогер Анастасия Сваровская (a_svarovskaya) в Instagram. Овощи для блюда нужно прожарить на сухой сковороде обязательно до черного цвета, а сверху на сам бульон положить пергаментную бумагу.

Видео дня

Ингредиенты:

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

чеснок – по желанию

мясо

соль

лавровые листья

Способ приготовления:

1. Морковь и лук почистить.

2. Выложить целиком на уже разогретую сковороду и пожарить до черного цвета – именно в таком виде они отдадут бульону аромат и вкус.

3. В кастрюлю выложить мясо, на котором будете варить бульон, а также обжаренные овощи.

4. Залить водой.

5. Добавить немного моли и лавровые листья.

6. На кусочек пергамента положить крышку от кастрюли и по ее диаметру вырезать круг.

7. Круг нужно немного намочить и пожать.

8. Кастрюлю с ингредиентами поставить на плиту.

9. Сверху положить подготовленный пергамент и накрыть крышкой.

10. Когда бульон закипит – приоткрыть крышку и убавить огонь.

11. Проварить еще полтора часа.

12. Выключить огонь, снять пергамент.

13. Вынуть овощи и мясо – бульон готов

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: