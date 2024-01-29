Как приготовить прозрачный и наваристый бульон без пены: делимся действенными лайфхаками
Домашний мясной бульон очень часто получается достаточно жирным, а сверху во время приготовления накапливается неприятная белая пена. Собрать все это ложкой достаточно сложно. Поэтому лучшим вариантом будет воспользоваться следующими лайфхаками.
О том, какие методы помогут приготовить наваристый бульон без лишнего жира и пены, рассказала фудблогер Анастасия Сваровская (a_svarovskaya) в Instagram. Овощи для блюда нужно прожарить на сухой сковороде обязательно до черного цвета, а сверху на сам бульон положить пергаментную бумагу.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- чеснок – по желанию
- мясо
- соль
- лавровые листья
Способ приготовления:
1. Морковь и лук почистить.
2. Выложить целиком на уже разогретую сковороду и пожарить до черного цвета – именно в таком виде они отдадут бульону аромат и вкус.
3. В кастрюлю выложить мясо, на котором будете варить бульон, а также обжаренные овощи.
4. Залить водой.
5. Добавить немного моли и лавровые листья.
6. На кусочек пергамента положить крышку от кастрюли и по ее диаметру вырезать круг.
7. Круг нужно немного намочить и пожать.
8. Кастрюлю с ингредиентами поставить на плиту.
9. Сверху положить подготовленный пергамент и накрыть крышкой.
10. Когда бульон закипит – приоткрыть крышку и убавить огонь.
11. Проварить еще полтора часа.
12. Выключить огонь, снять пергамент.
13. Вынуть овощи и мясо – бульон готов
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