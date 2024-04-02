Как приготовить пышную творожную паску без дрожжей: справится каждый

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить пышную творожную паску без дрожжей: справится каждый

С дрожжевым тестом на паску многих даже опытных хозяек часто возникают проблемы. Масса не поднимается, выходит убитой. Поэтому, если вы не уверены, что у вас получится сделать такую выпечку – воспользуйтесь следующей технологией без дрожжей.

Идея приготовления пышной творожной паски без дрожжей опубликована на странице фудблогера с ником top.receptuc в Instagram. Очень вкусно добавить цукаты.

Как приготовить пышную творожную паску без дрожжей: справится каждый

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 400 г
  • сахар – 200 г
  • ванильный сахар – 10 г
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  • мука – 350 г
  • яйца – 4 шт
  • соль – щепотка
  • разрыхлитель – 24 г
  • цукаты – 200 г
  • сливочное масло – 100 г
  • цедра 1 апельсина.

Способ приготовления:

Как приготовить пышную творожную паску без дрожжей: справится каждый

1. Взбить блендером до однородности кисломолочный творог до пастообразной массы.

2. Мягкое масло соединить с сахаром, взбить до побеления миксером.

3. Добавить по одному яйцу и снова каждый раз взбивать.

Как приготовить пышную творожную паску без дрожжей: справится каждый

4. Добавить цедру 1-го апельсина, ваниль, творог и снова взбить до однородности.

5. Добавить просеянную муку, разрыхлитель, перемешать.

Как приготовить пышную творожную паску без дрожжей: справится каждый

6. Добавить сухофрукты, перемешать.

7. Формы для пасочек наполнить чуть больше половины.

Как приготовить пышную творожную паску без дрожжей: справится каждый

8. Сверху влажной ложкой разровнять поверхность будущей паски, чтобы шапочки были ровные.

9. Выпекать при температуре 170 градусов на среднем уровне 35 минут и допекать на нижнем еще 10-15 минут.

Как приготовить пышную творожную паску без дрожжей: справится каждый

10. Сверху шапочки должны быть золотистые. Перед тем, как вытащить, проткните паску сверху шпажкой, чтобы проверить на готовность. Полностью охладить и задекорировать.

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