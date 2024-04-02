С дрожжевым тестом на паску многих даже опытных хозяек часто возникают проблемы. Масса не поднимается, выходит убитой. Поэтому, если вы не уверены, что у вас получится сделать такую выпечку – воспользуйтесь следующей технологией без дрожжей.

Идея приготовления пышной творожной паски без дрожжей опубликована на странице фудблогера с ником top.receptuc в Instagram. Очень вкусно добавить цукаты.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 400 г

сахар – 200 г

ванильный сахар – 10 г

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мука – 350 г

яйца – 4 шт

соль – щепотка

разрыхлитель – 24 г

цукаты – 200 г

сливочное масло – 100 г

цедра 1 апельсина.

Способ приготовления:

1. Взбить блендером до однородности кисломолочный творог до пастообразной массы.

2. Мягкое масло соединить с сахаром, взбить до побеления миксером.

3. Добавить по одному яйцу и снова каждый раз взбивать.

4. Добавить цедру 1-го апельсина, ваниль, творог и снова взбить до однородности.

5. Добавить просеянную муку, разрыхлитель, перемешать.

6. Добавить сухофрукты, перемешать.

7. Формы для пасочек наполнить чуть больше половины.

8. Сверху влажной ложкой разровнять поверхность будущей паски, чтобы шапочки были ровные.

9. Выпекать при температуре 170 градусов на среднем уровне 35 минут и допекать на нижнем еще 10-15 минут.

10. Сверху шапочки должны быть золотистые. Перед тем, как вытащить, проткните паску сверху шпажкой, чтобы проверить на готовность. Полностью охладить и задекорировать.

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