Как приготовить пышные пирожки с капустой по-новому: неожиданное решение

Тесто для пирожков с капустой имеет свои нюансы и даже самая мелкая ошибка может испортить блюдо. Для того, чтобы оно получилось даже у начинающих, обычные пирожки с капустой можно приготовить на пару. Они получаются очень пышными и с сочной начинкой.

Такая технология приготовления пирожков пришла к нам из корейской кухни, где блюдо принято подавать с морковью и соевым соусом.

Рецептом пирожков с капустой на пару поделилась фудблогер Оксана (oksana_foodblogger) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 500-600 г

вода – 300 мл

масло растительное – 100 мл

дрожжи сухие – 1,5 ч. л.

соль – 1,5 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

Начинка:

капуста белокочанная – 200 г

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лук – 1 шт

мясо (измельченное или молотое на мясорубку) – 400 г

паприка – 1\2 ч. л.

специи для мяса – 1 ч. л.

Для подачи:

морковь по-корейски

соевый соус с чесноком

Способ приготовления:

1. К теплому молоку добавить сахар, дрожжи. Перемешать.

2. Добавить масло, соль, просеять муку. Замесите мягкое тесто. Оставить в теплом месте на 1,5 часа.

3. Приготовление начинки. Измельчить или смолоть мясо, измельчить лук, нашинковать капусту. Смешать компоненты.

4. Добавить специи, соль и паприку. Перемешать.

5. Готовое тесто разделить на равные части. Сформировать шарики, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.

6. Сформировать пирожки.

7. Готовить в пароварке 40 минут.

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