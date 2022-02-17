Как приготовить пышные пирожки с капустой по-новому: неожиданное решение
Тесто для пирожков с капустой имеет свои нюансы и даже самая мелкая ошибка может испортить блюдо. Для того, чтобы оно получилось даже у начинающих, обычные пирожки с капустой можно приготовить на пару. Они получаются очень пышными и с сочной начинкой.
Такая технология приготовления пирожков пришла к нам из корейской кухни, где блюдо принято подавать с морковью и соевым соусом.
Рецептом пирожков с капустой на пару поделилась фудблогер Оксана (oksana_foodblogger) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
мука – 500-600 г
вода – 300 мл
масло растительное – 100 мл
дрожжи сухие – 1,5 ч. л.
соль – 1,5 ч. л.
сахар – 1 ст. л.
Начинка:
капуста белокочанная – 200 г
лук – 1 шт
мясо (измельченное или молотое на мясорубку) – 400 г
паприка – 1\2 ч. л.
специи для мяса – 1 ч. л.
Для подачи:
морковь по-корейски
соевый соус с чесноком
Способ приготовления:
1. К теплому молоку добавить сахар, дрожжи. Перемешать.
2. Добавить масло, соль, просеять муку. Замесите мягкое тесто. Оставить в теплом месте на 1,5 часа.
3. Приготовление начинки. Измельчить или смолоть мясо, измельчить лук, нашинковать капусту. Смешать компоненты.
4. Добавить специи, соль и паприку. Перемешать.
5. Готовое тесто разделить на равные части. Сформировать шарики, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.
6. Сформировать пирожки.
7. Готовить в пароварке 40 минут.
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