Манник – это вкусный домашний пирог на основе манной крупы. Тесто для выпечки чаще всего готовят на кефире, иногда – на молоке и сметане. Дополнять десерт можно творогом, маком, вареньем, яблоками, вишнями или другими ягодами.

Фудблогер Анна с ником filanna.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного манника с яблоками, тесто для которого готовится на кефире.

Ингредиенты:

кефир – 200 мл

манка – 100 г

масло – 50 мл

сахар – 80 г

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ванильный сахар – 16 г

мука – 80 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

яблоки – 2 шт

Способ приготовления:

1. В кефир, который должен быть комнатной температуры, добавить растительное масло, сахар, ванильный сахар. Всё перемешать до однородности.

2. Добавить манку, перемешать.

3. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать тесто. Оно получается не густое, эластичное и его легко перемешивать.

4. Яблоки почистить и нарезать. Добавить в тесто, перемешать.

5. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 175 градусов 30-40 минут.

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