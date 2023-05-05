Как приготовить пышный и влажный манник с яблоками: самая простая выпечка к чаю
Манник – это вкусный домашний пирог на основе манной крупы. Тесто для выпечки чаще всего готовят на кефире, иногда – на молоке и сметане. Дополнять десерт можно творогом, маком, вареньем, яблоками, вишнями или другими ягодами.
Фудблогер Анна с ником filanna.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного манника с яблоками, тесто для которого готовится на кефире.
Ингредиенты:
- кефир – 200 мл
- манка – 100 г
- масло – 50 мл
- сахар – 80 г
- ванильный сахар – 16 г
- мука – 80 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- яблоки – 2 шт
Способ приготовления:
1. В кефир, который должен быть комнатной температуры, добавить растительное масло, сахар, ванильный сахар. Всё перемешать до однородности.
2. Добавить манку, перемешать.
3. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать тесто. Оно получается не густое, эластичное и его легко перемешивать.
4. Яблоки почистить и нарезать. Добавить в тесто, перемешать.
5. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 175 градусов 30-40 минут.
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