Как приготовить пышный и влажный манник с яблоками: самая простая выпечка к чаю

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Как приготовить пышный и влажный манник с яблоками: самая простая выпечка к чаю

Манник – это вкусный домашний пирог на основе манной крупы. Тесто для выпечки чаще всего готовят на кефире, иногда – на молоке и сметане. Дополнять десерт можно творогом, маком, вареньем, яблоками, вишнями или другими ягодами.

Фудблогер Анна с ником filanna.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного манника с яблоками, тесто для которого готовится на кефире.

Рецепт манника с яблоками

Ингредиенты:

  • кефир – 200 мл
  • манка – 100 г
  • масло – 50 мл
  • сахар – 80 г
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  • ванильный сахар – 16 г
  • мука – 80 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • яблоки – 2 шт

Способ приготовления:

1. В кефир, который должен быть комнатной температуры, добавить растительное масло, сахар, ванильный сахар. Всё перемешать до однородности.

Тесто для манника

2. Добавить манку, перемешать.

3. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать тесто. Оно получается не густое, эластичное и его легко перемешивать.

Манник на кефире

4. Яблоки почистить и нарезать. Добавить в тесто, перемешать.

Влажный и пышный манник

5. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 175 градусов 30-40 минут.

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