Рагу – это сытное блюдо, которое можно готовить из разных сезонных овощей: баклажанов, кабачков, моркови, капусты, помидоров и огурцов, а также дополнять мясом, грибами или фасолью.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом кабачкового рагу с мясом.

Ингредиенты:

филе бедра – 500-600 г

лук – 1 шт

морковь – 2 шт

кабачки – 2-3 шт

чеснок – 1-2 зубчика

соль, перец

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приправа для курицы – 1 ч. л.

лавровые листья – 1-2 шт

сливочное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. С куриных бедер снять кожицу, достать кость и порезать кубиками.

2. Кабачки помыть, разрезать вдоль четырех частей, вырезать мякоть (она не понадобится) и порезать кубиками.

3. Лук порезать полукольцами, морковь – кубиками, чеснок – кольцами.

4. Сначала обжарить мясо до золотистости. Добавить лук и чеснок, готовить 5 минут.

5. Добавить морковь и кабачки, перемешать и тушить под крышкой 10 минут.

6. Далее добавить все специи и сливочное масло, готовить под крышкой 30 минут. Готово!

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