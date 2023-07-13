Как приготовить самое вкусное рагу из кабачков: рецепт сезонного блюда
Рагу – это сытное блюдо, которое можно готовить из разных сезонных овощей: баклажанов, кабачков, моркови, капусты, помидоров и огурцов, а также дополнять мясом, грибами или фасолью.
Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом кабачкового рагу с мясом.
Ингредиенты:
- филе бедра – 500-600 г
- лук – 1 шт
- морковь – 2 шт
- кабачки – 2-3 шт
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль, перец
- приправа для курицы – 1 ч. л.
- лавровые листья – 1-2 шт
- сливочное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. С куриных бедер снять кожицу, достать кость и порезать кубиками.
2. Кабачки помыть, разрезать вдоль четырех частей, вырезать мякоть (она не понадобится) и порезать кубиками.
3. Лук порезать полукольцами, морковь – кубиками, чеснок – кольцами.
4. Сначала обжарить мясо до золотистости. Добавить лук и чеснок, готовить 5 минут.
5. Добавить морковь и кабачки, перемешать и тушить под крышкой 10 минут.
6. Далее добавить все специи и сливочное масло, готовить под крышкой 30 минут. Готово!
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