Как приготовить рассольник: 3 рецепта на любой вкус

Рассольник – вкусное блюдо, но на "любителя", в каждой семье его готовят по-своему, как и борщ. Если добавить или немного заменить в классическом рассольнике ингредиенты – можно получить привычное блюдо с совершенно новым, ярким вкусом.
Редакция FoodOboz делится с вами 3 вкусными рецептами рассольника, которые понравятся всем.
1. Рассольник с рисом и почками
Ингредиенты:
вода – 1-2 л
картошка – 2-3 шт.
почки свиные или говяжьи – 400-500 г
рис – 3 ст. л.
соленые огурцы – 3 шт.
лук – 1 шт.
морковь – 1 шт.
сода - 2 ст. л.
сливочное масло – 30 г
уксус – 2 ст. л.
лавровый лист – 1 шт.
зелень любая на ваш вкус – по 30 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Первым делом снимите пленки с почек и каждую
разрежьте на три-четыре части. Положите в воду на 1-2 часа, чтобы избавиться от специфического запаха или же просто посыпьте их содой, добавьте уксус и так оставьте на 10 минут, после – промойте водой и отварите около 30 минут.
Картофель очистите от кожуры и порежьте кубиком, бросьте в воду и варите, туда же добавьте промытый рис.
Морковь натрите на крупной терке, лук порежьте кубиком, все обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета, посолите, поперчите.
Почки остудите, порежьте кубиком и добавьте в суп, после – пассировку, перемешайте и последними бросьте измельченные огурцы.
Огонь убавьте, накройте крышкой и варите еще 15 минут.
Подавать лучше всего блюдо горячим, со сметаной и зеленью.
2. Рассольник с грибами и перловкой
Ингредиенты:
вода – 2 л
картошка – 1-2 шт.
белые грибы – 150 г
говядина на кости – 300 г
перловая крупа – 3 ст. л.
соленые огурцы – 2 шт.
морковь – 1 шт.
лук – 1 шт.
чеснок – 3 зуб.
томатная паста – 2 ст. л.
подсолнечное масло – 2 ст. л.
перец горошек – 4 шт.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Мясо залейте водой, оставьте на 20 минут, слейте воду и переложите в кастрюлю с водой, добавьте перец горошек, лавровый лист, соль и варите еще 60-90 минут, обязательно снимайте пену.
Грибы помойте и замочите на 30 минут.
Перловку замочите на 20-30 минут, порежьте картошку и отправьте вместе в мясной бульон вместе в грибами, а мясо достаньте и порежьте, отправьте назад в суп.
Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте кубиком, обжарьте все на сливочном масле, добавьте томатную пасту и тушите под крышкой около 10 минут на слабом огне.
После – добавьте в кастрюлю, посолите, поперчите и добавьте измельченные огурцы, варите еще 10 минут.
Подавать блюдо лучше горячим с зеленью.
3. Рассольник с курицей и пшеном
Ингредиенты:
картошка – 2-3 шт.
вода – 1-2 л
пшено – 2 ст. л.
филе – 1 шт.
морковь – 1 шт.
лук – 1 шт.
соленные огурцы – 3 шт.
мука – 1 ст. л.
сливочное масло – 30 г
подсолнечное масло – 2 ст. л.
лавровый лист – 1 шт.
соль, перец – по вкусу
перец горошек – 2 шт.
Способ приготовления:
Отварите филе с солью и перцем.
Картофель порежьте кубиками и бросьте в воду вместе с пшеном, варите около 20 минут.
Морковь натрите на терке, измельчите лук и пожарьте на сливочном масле до готовности.
Филе порежьте и также добавьте в сковороду, посолите, поперчите, добавьте ложку муки, перемешаете и наройте крышкой, тушите около 5 минут на слабом огне.
Готовую зажарку переложите в суп и варите около 10 минут и можно подавать.
Лучше перед подачей приправить зеленью и сметаной.
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