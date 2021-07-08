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Как приготовить рассольник: 3 рецепта на любой вкус

1.4т
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Рассольник – вкусное блюдо, но на "любителя", в каждой семье его готовят по-своему, как и борщ. Если добавить или немного заменить в классическом рассольнике ингредиенты – можно получить привычное блюдо с совершенно новым, ярким вкусом.

Редакция FoodOboz делится с вами 3 вкусными рецептами рассольника, которые понравятся всем.

1. Рассольник с рисом и почками

Ингредиенты:

  • вода – 1-2 л

  • картошка – 2-3 шт.

  • почки свиные или говяжьи – 400-500 г

  • рис – 3 ст. л.

  • соленые огурцы – 3 шт.

  • лук – 1 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • сода - 2 ст. л.

  • сливочное масло – 30 г

  • уксус – 2 ст. л.

  • лавровый лист – 1 шт.

  • зелень любая на ваш вкус – по 30 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Первым делом снимите пленки с почек и каждую

    разрежьте на три-четыре части. Положите в воду на 1-2 часа, чтобы избавиться от специфического запаха или же просто посыпьте их содой, добавьте уксус и так оставьте на 10 минут, после – промойте водой и отварите около 30 минут.

  2. Картофель очистите от кожуры и порежьте кубиком, бросьте в воду и варите, туда же добавьте промытый рис.

  3. Морковь натрите на крупной терке, лук порежьте кубиком, все обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета, посолите, поперчите.

  4. Почки остудите, порежьте кубиком и добавьте в суп, после – пассировку, перемешайте и последними бросьте измельченные огурцы.

  5. Огонь убавьте, накройте крышкой и варите еще 15 минут.

Подавать лучше всего блюдо горячим, со сметаной и зеленью.

2. Рассольник с грибами и перловкой

Рассольник с грибами
Рассольник с грибами

Ингредиенты:

  • вода – 2 л

  • картошка – 1-2 шт.

  • белые грибы – 150 г

  • говядина на кости – 300 г

  • перловая крупа – 3 ст. л.

  • соленые огурцы – 2 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • лук – 1 шт.

  • чеснок – 3 зуб.

  • томатная паста – 2 ст. л.

  • подсолнечное масло – 2 ст. л.

  • перец горошек – 4 шт.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мясо залейте водой, оставьте на 20 минут, слейте воду и переложите в кастрюлю с водой, добавьте перец горошек, лавровый лист, соль и варите еще 60-90 минут, обязательно снимайте пену.

  2. Грибы помойте и замочите на 30 минут.

  3. Перловку замочите на 20-30 минут, порежьте картошку и отправьте вместе в мясной бульон вместе в грибами, а мясо достаньте и порежьте, отправьте назад в суп.

  4. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте кубиком, обжарьте все на сливочном масле, добавьте томатную пасту и тушите под крышкой около 10 минут на слабом огне.

  5. После – добавьте в кастрюлю, посолите, поперчите и добавьте измельченные огурцы, варите еще 10 минут.

Подавать блюдо лучше горячим с зеленью.

3. Рассольник с курицей и пшеном

Ингредиенты:

  • картошка – 2-3 шт.

  • вода – 1-2 л

  • пшено – 2 ст. л.

  • филе – 1 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • лук – 1 шт.

  • соленные огурцы – 3 шт.

  • мука – 1 ст. л.

  • сливочное масло – 30 г

  • подсолнечное масло – 2 ст. л.

  • лавровый лист – 1 шт.

  • соль, перец – по вкусу

  • перец горошек – 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Отварите филе с солью и перцем.

  2. Картофель порежьте кубиками и бросьте в воду вместе с пшеном, варите около 20 минут.

  3. Морковь натрите на терке, измельчите лук и пожарьте на сливочном масле до готовности.

  4. Филе порежьте и также добавьте в сковороду, посолите, поперчите, добавьте ложку муки, перемешаете и наройте крышкой, тушите около 5 минут на слабом огне.

  5. Готовую зажарку переложите в суп и варите около 10 минут и можно подавать.

Лучше перед подачей приправить зеленью и сметаной.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
рецепт еда
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