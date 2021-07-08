Как приготовить рассольник: 3 рецепта на любой вкус

Рассольник – вкусное блюдо, но на "любителя", в каждой семье его готовят по-своему, как и борщ. Если добавить или немного заменить в классическом рассольнике ингредиенты – можно получить привычное блюдо с совершенно новым, ярким вкусом.

Редакция FoodOboz делится с вами 3 вкусными рецептами рассольника, которые понравятся всем.

1. Рассольник с рисом и почками

Ингредиенты:

вода – 1-2 л

картошка – 2-3 шт.

почки свиные или говяжьи – 400-500 г

рис – 3 ст. л.

соленые огурцы – 3 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сода - 2 ст. л.

сливочное масло – 30 г

уксус – 2 ст. л.

лавровый лист – 1 шт.

зелень любая на ваш вкус – по 30 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Первым делом снимите пленки с почек и каждую разрежьте на три-четыре части. Положите в воду на 1-2 часа, чтобы избавиться от специфического запаха или же просто посыпьте их содой, добавьте уксус и так оставьте на 10 минут, после – промойте водой и отварите около 30 минут. Картофель очистите от кожуры и порежьте кубиком, бросьте в воду и варите, туда же добавьте промытый рис. Морковь натрите на крупной терке, лук порежьте кубиком, все обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета, посолите, поперчите. Почки остудите, порежьте кубиком и добавьте в суп, после – пассировку, перемешайте и последними бросьте измельченные огурцы. Огонь убавьте, накройте крышкой и варите еще 15 минут.

Подавать лучше всего блюдо горячим, со сметаной и зеленью.

2. Рассольник с грибами и перловкой

Рассольник с грибами

Ингредиенты:

вода – 2 л

картошка – 1-2 шт.

белые грибы – 150 г

говядина на кости – 300 г

перловая крупа – 3 ст. л.

соленые огурцы – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зуб.

томатная паста – 2 ст. л.

подсолнечное масло – 2 ст. л.

перец горошек – 4 шт.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Мясо залейте водой, оставьте на 20 минут, слейте воду и переложите в кастрюлю с водой, добавьте перец горошек, лавровый лист, соль и варите еще 60-90 минут, обязательно снимайте пену. Грибы помойте и замочите на 30 минут. Перловку замочите на 20-30 минут, порежьте картошку и отправьте вместе в мясной бульон вместе в грибами, а мясо достаньте и порежьте, отправьте назад в суп. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте кубиком, обжарьте все на сливочном масле, добавьте томатную пасту и тушите под крышкой около 10 минут на слабом огне. После – добавьте в кастрюлю, посолите, поперчите и добавьте измельченные огурцы, варите еще 10 минут.

Подавать блюдо лучше горячим с зеленью.

3. Рассольник с курицей и пшеном

Ингредиенты:

картошка – 2-3 шт.

вода – 1-2 л

пшено – 2 ст. л.

филе – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

соленные огурцы – 3 шт.

мука – 1 ст. л.

сливочное масло – 30 г

подсолнечное масло – 2 ст. л.

лавровый лист – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

перец горошек – 2 шт.

Способ приготовления:

Отварите филе с солью и перцем. Картофель порежьте кубиками и бросьте в воду вместе с пшеном, варите около 20 минут. Морковь натрите на терке, измельчите лук и пожарьте на сливочном масле до готовности. Филе порежьте и также добавьте в сковороду, посолите, поперчите, добавьте ложку муки, перемешаете и наройте крышкой, тушите около 5 минут на слабом огне. Готовую зажарку переложите в суп и варите около 10 минут и можно подавать.

Лучше перед подачей приправить зеленью и сметаной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что приготовить на обед из кабачков, чтобы это было сытно и вкусно.

Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного бисквита микрю с карамельным кремом, который с легкостью можно приготовить дома.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!